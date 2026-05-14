Казахстанцы завоевали «бронзу» на турнире по настольному теннису в Турции

Представители команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев и Зауреш Акашева стали призерами турнира WTT Feeder Istanbul в Стамбуле (Турция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсмены заняли третье место в смешанном парном разряде.

В рамках соревнований теннисисты победили дуэты Хакана Исика / Озге Йылмаз (Турция) 3:2, Эдварда Ли / Мо Чжан (Канада) 3:0, Анастасиосиса Риниотиса / Элисавету Терпу (Греция) 3:1.

Однако в матче за выход в финал уступили Чхве Дживуку / Ким Ынсо (Южная Корея) 1:3, завоевав "бронзу".