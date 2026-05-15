Жания Бекмухамбетова выиграла турнир WTT Youth Contender в Ташкенте

Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова стала победительницей крупного турнира серии WTT Youth Contender в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, казахстанской спортсменке не было равных в возрастной категории U13.

По ходу соревнований Бекмухамбетова провела шесть матчей. Каждый из них завершился победой.

В финале она обыграла Ясмину Назарову (Узбекистан) со счётом 3:0 (11:7, 11:3, 11:7).

В мировом рейтинге Бекмухамбетова занимает седьмое место.