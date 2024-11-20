20 ноября – Всемирный день ребенка

В этом году Казахстан отмечает 30-летие ратификации Конвенции ООН о правах ребенка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 30 лет наша страна проделала огромный путь в обеспечении защиты и благополучия детей.

Как напомнили в министерстве, в 2006 году создан комитет по охране прав детей. В 2016 году внедрен институт уполномоченного по правам ребенка в РК, в каждом регионе создан институт детских представительств, состав которых формируется ежегодно из числа школьных активистов.

По поручению главы государства внедрен национальный мониторинг – Индекс благополучия детей.

В декабре 2023 года Казахстаном ратифицирован Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка. В этом году законодательно закреплен статус регионального уполномоченного по правам ребенка.

Важно отметить, что практически во всех стратегических документах республики дети являются главными благополучателями.