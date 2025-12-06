Привествуя сельчан с новосельем, заместитель акима области Ардак Зебешев передал хозяевам нового жилья пожелания акима области Нурлыбека Налибаева, передает корреспондент Kazpravda.kz

- Принцип «сильные регионы – сильная страна» стал основой развития страны, - отметил Ардак Зебешев. - Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечает, что важным показателем качества жизни населения является жилье. В регионе при особой поддержке Президента, Правительства предпринимаются масштабные инициативы и реализуются созидательные проекты. Все это ведет к росту экономических показателей области. И здесь, необходимо глубокое понимание сущности некоторых достижений - ведь это не просто статистика, а плод неустанного труда кызылординцев.