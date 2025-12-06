22 семьи обзавелись новым жильем в Кызылординской области

Хорошая новость
19
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В микрорайоне «Шұғыла» в поселке Шиели состоялась церемония вручения ключей от 22 квартирв 11 жилых домах, построенных для семей из социально уязвимых слоев населения

Фото Багдата Есжанова

Привествуя сельчан с новосельем, заместитель акима области Ардак Зебешев передал хозяевам нового жилья пожелания акима области Нурлыбека Налибаева, передает корреспондент Kazpravda.kz 

- Принцип «сильные регионы – сильная страна» стал основой развития страны, - отметил Ардак Зебешев. - Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечает, что важным показателем качества жизни населения является жилье. В регионе при особой поддержке Президента, Правительства предпринимаются масштабные инициативы и реализуются созидательные проекты. Все это ведет к росту экономических показателей области. И здесь, необходимо глубокое понимание сущности некоторых достижений - ведь это не просто статистика, а плод неустанного труда кызылординцев.

На церемонии благодарственным письмом акима области отмечены ветераны труда района и работники подрядных организаций, построивших жилье.

#жилье #Кызылординская область #новоселье

