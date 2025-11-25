Дома жителей села в Актюбинской области подключили к газу

Хорошая новость
1
Айжан Шаукулова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Село Кожасай относится к Мугалжарскому району. Здесь 49 домов, где проживают 274 человека, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

Работы по подведению газа в села проводятся в соответствии с поручением Главы государства о поэтапной газификации населенных пунктов.

В 2025 году в Мугалжарском районе к газу подключили село Булакты, где проживают 423 человека. И до конца года планируется газифицировать села Ащысай и Сабындыколь. В целом по Актюбинской области к газу подключат 28 населенных пунктов. Из них голубое топливо уже пришло в 26 сел.

Жительница Кожасая Сания Абитова не скрывает слез радости.

- Мы очень рады, что в нашем селе наконец появился газ. Теперь готовить еду и отапливать дома станет гораздо удобнее. Дети будут расти в комфортных условиях, а наше село процветать. Огромное спасибо всем, кто помог сделать это возможным, - поблагодарила сельчанка.

Местные жители выразили благодарность всем причастным за реализацию проекта и особо отметили подрядную организацию ТОО «АБТМ», которая в срок и качественно выполнила все работы.

#село #Актюбинская область #газ #подключение

Популярное

Все
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Из казармы в кампус
В Шымкенте открыт молодежный хаб
В Атырау откроется хоккейная академия
Уберегла от смертельной опасности
Не выходи на тонкий лед!
Стена – не место для рекламы
За превышение наценки придется отвечать
Путевка в Гранд-финал
Шанс на жизнь
Нет границ у творчества
Отходы – не доходы, но их тоже нужно легализовать
Первые в Центральной Азии
Кукуруза полностью убрана
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Новый центр мировой металлургии
Получил поддержку у акима
Соединить технологии, разум и сердце
Аксакалы сажают деревья
Потребитель, защищайся!
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Уверенный рост экономики Приаралья
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Запущен завод по переработке мяса птицы
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Победный выезд «Барыса»
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Как в стране будут снижать закредитованность казахстанцев
Пройдемся по индустриальной Караганде
Более 1 млрд тенге взыскала в доход государства прокуратура Актюбинской области
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Глава МЧС открыл на побережье Каспия новую пожарно-спасател…
Лед под южным солнцем
Юный изобретатель из Акмолинской области стал победителем р…
Новой техникой усилили резерват «Ертіс орманы»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]