Село Кожасай относится к Мугалжарскому району. Здесь 49 домов, где проживают 274 человека, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

Работы по подведению газа в села проводятся в соответствии с поручением Главы государства о поэтапной газификации населенных пунктов.

В 2025 году в Мугалжарском районе к газу подключили село Булакты, где проживают 423 человека. И до конца года планируется газифицировать села Ащысай и Сабындыколь. В целом по Актюбинской области к газу подключат 28 населенных пунктов. Из них голубое топливо уже пришло в 26 сел.

Жительница Кожасая Сания Абитова не скрывает слез радости.

- Мы очень рады, что в нашем селе наконец появился газ. Теперь готовить еду и отапливать дома станет гораздо удобнее. Дети будут расти в комфортных условиях, а наше село процветать. Огромное спасибо всем, кто помог сделать это возможным, - поблагодарила сельчанка.

Местные жители выразили благодарность всем причастным за реализацию проекта и особо отметили подрядную организацию ТОО «АБТМ», которая в срок и качественно выполнила все работы.