За последние годы компания- застройщик, возглавляемая бизнесменом, построила в областном центре два многоквартирных дома. Малообес­печенным семьям в них переданы в дар 42 квартиры. Одно из помещений в новом ЖК предоставлено в качестве офиса общественному объединению инвалидов «Қапшағай самға».

Поблагодарив спонсоров за поддержку, руководитель ОО «Қапшағай самға» Марат Абдулдаев отметил, что, проявляя заботу и внимание к нуждам земляков, они показывают пример истинного патриотизма.

По данным местных властей, за пос­ледние два года в Конаеве справили новоселье свыше 230 семей, относящихся к социально уязвимым слоям населения. В очереди на получение жилья стоят около 4 тыс. горожан. Большинство из них – многодетные и малоимущие семьи, выпускники детских домов. С целью решения жилищной проблемы граждан ведется строительство ряда многоквартирных арендных и кредитных домов, осуществляется покупка квартир на первичном и вторичном рынках жилья за счет госбюджета.

В эти же дни в Конаеве состоялась еще одна благотворительная акция. Зарубежные инвесторы передали местному Центру помощи жертвам домашнего насилия одежду, обувь, инвентарь, орг­технику и бытовые принадлежности на 20 млн тенге.

Социальное учреждение открылось в областном центре два года назад. Здесь не только оказывают юридическую и психологическую поддержку женщинам, попавшим в зону риска, но и предоставляют им временную крышу над головой. Находясь в кризисном центре, домохозяйки могут освоить какую-нибудь профессию и начать самостоятельно зарабатывать. Все услуги предоставляются бесплатно, за счет государства.