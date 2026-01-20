В Талдыкоргане завершены строительно-монтажные работы на железнодорожном вокзале, где капитального ремонта не было более 30 лет. Проект реализован в рамках программы модернизации вокзальных комплексов страны, инициированной АО «НК «Қазақстан темір жолы». В ходе реконструкции обновлены кровля и фасад здания, полностью заменены инженерные сети, проведена внут­ренняя отделка помещений. Для повышения комфорта пассажиров увеличена общая площадь вокзала, обустроены современные санитарные зоны и залы ожидания. Особое внимание уделено вопросам безопасности и удобства: улучшена навигация, установлены системы видеонаблюдения, оборудованы пандусы и зоны для маломобильных граждан.