250 станций придорожного сервиса за 4 года построят в Казахстане

Частные инвестиции составят около 180 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительством одобрено Соглашение об инвестициях по проекту строительства станций придорожного сервиса с использованием возобновляемых источников энергии между Министерством транспорта и ТОО «Car Park Transformer». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр.

Общая сумма частных инвестиций составит 179,5 млрд тенге. Проект Соглашение об инвестициях по проекту строительства станций придорожного сервиса с использованием возобновляемых источников энергии между Министерством транспорта и ТОО «Car Park Transformer». предусматривает строительство 250 станций придорожного сервиса до 2030 года на площадках отдыха вдоль автомобильных дорог международного и республиканского значения. Первые 50 объектов сервиса будут построены и установлены уже в текущем году.

Новые станции будут представлять собой современные многофункциональные комплексы с благоустройством и озеленением прилегающих территорий, включая санитарно-бытовые помещения, пункты торговли и обслуживания, электрозарядные станции, солнечные энергетические установки.

Реализация проекта позволит расширить сеть объектов придорожного сервиса, соответствующую международным стандартам, создать современную инфраструктуру для электромобилей и внедрить экологически ориентированные решения в транспортной отрасли. Также строительство станций придорожного сервиса даст импульс развитию социальной инфраструктуры близлежащих регионов.

В рамках проекта будет создано 2 тыс. новых рабочих мест. Всего в Казахстане в настоящее время вдоль автодорог международного и республиканского значения функционирует 1 428 объектов сервиса.