Олжас Бектенов и Абдулла Арипов обсудили торгово-экономическое сотрудничество на полях МПК

Правительство

На заседании в узком составе рассмотрен ход исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и обсуждены приоритетные направления дальнейшей работы

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов провели 23-е заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

«Благодаря совместным усилиям глав наших государств – Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева – многоплановое сотрудничество между нашими странами динамично развивается и сегодня является успешным примером взаимодействия для всего региона Центральной Азии. Итоги государственного визита Президента Казахстана в Узбекистан в ноябре прошлого года еще раз подтвердили доверительный характер казахско-узбекского партнерства», — подчеркнул Олжас Бектенов.

«В текущем году в рамках встреч наших уважаемых Президентов в городах Бухаре, Астане и Туркестане правительствам двух стран были поставлены конкретные задачи по расширению сотрудничества. Выражаю готовность принять все необходимые меры для выполнения этих поручений. Уверен, что наши сегодняшние переговоры будут способствовать дальнейшему развитию торгового, инвестиционного, промышленного, транспортного, межрегионального и культурно-гуманитарного сотрудничества», — отметил Абдулла Арипов.

По итогам 2025 года объем двусторонней торговли составил $4,8 млрд. За первые пять месяцев 2026 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном увеличился на 37%, до $2,3 млрд. Экспортный потенциал Казахстана отмечен в металлургии, машиностроении, нефтехимии, химической промышленности, фармацевтике, производстве транспортных средств и строительных материалов. Олжас Бектенов подчеркнул важность качественной реализации Дорожной карты в сфере инвестиций и торговли на сумму $7,8 млрд. Совместная работа по включенным в нее проектам обеспечит диверсификацию товарооборота, расширению взаимных поставок и привлечению новых инвестиций.

Одним из основных направлений сотрудничества является промышленная кооперация. В настоящее время Казахстан и Узбекистан ведут работу по реализации 80 совместных проектов общей стоимостью более $1,8 млрд. Запущено 15 проектов на $227 млн с созданием около 5 тыс. рабочих мест. На сегодня также 6 проектов на $102 млн находятся в активной фазе. Прорабатывается реализация 59 перспективных инициатив на сумму $1,5 млрд. Рассмотрены вопросы транспортного сообщения и развития логистических коридоров.

По итогам 2025 года объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Узбекистаном увеличился на 16% и составил 32,3 млн тонн. Для дальнейшего роста перевозок разработан совместный План мероприятий по увеличению пропускной способности железнодорожных коридоров с 35 до 60 млн тонн. Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил важность дальнейшего развития железнодорожной инфраструктуры для расширения транспортных связей со странами Центральной Азии. В этой связи предложено рассмотреть возможность модернизации смежных жд-участков и открытия дополнительных пунктов пропуска.

Положительная динамика наблюдается в использовании казахстанской морской инфраструктуры. Развивается сотрудничество в сфере автомобильных перевозок. Переход на электронный обмен иностранными бланками разрешений в системе E-Permit позволил за четыре года увеличить их количество более чем в десять раз и сократить время прохождения границы с 9 часов до 30 минут. В сфере водного хозяйства подтверждена готовность развивать сотрудничество на основе взаимопонимания и учета интересов обеих стран.

Стороны также подчеркнули важность развития культурно-гуманитарных связей. На сегодня продолжается совместная работа по включению историко-культурных объектов Казахстана и Узбекистана в транснациональную номинацию «Великий шелковый путь: Фергано-Сырдарьинский коридор» для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На заседании Совместной межправительственной комиссии в расширенном составе внимание уделено реализации конкретных проектов и дальнейшему повышению эффективности принимаемых мер для расширения торгово-экономического сотрудничества.

От казахстанской стороны с докладами выступили министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, министр транспорта Нурлан Сауранбаев, вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев. От узбекской стороны заслушаны министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, министр транспорта Илхом Махкамов и первый заместитель министра водного хозяйства Зокир Ишпулатов.

По итогам обсуждения стороны договорились активизировать сотрудничество в промышленности, транспортно-транзитной сфере и других отраслях экономики. По завершении руководители правительств подписали протокол 23-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

#Казахстан #сотрудничество #Узбекистан

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