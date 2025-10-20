2,6 млн лампад одновременно зажгли в Индии

«Огненный» мировой рекорд был установлен на праздник Дивали, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото: Arun SANKAR / AFP

В Индии в преддверии отмечаемого сегодня праздника Дивали - "Фестиваля огней" - установили уникальный мировой рекорд. Как передает информагентство ANI, в ночь на 20 октября в древнем индийском городе Айодхья, расположенном в штате Уттар-Прадеш, 30 тысяч местных волонтеров одновременно зажгли 2 миллиона 617 тысяч масляных лампад.

Огненное представление стало прямой отсылкой к индийскому мифическому эпосу "Рамаяна", согласно которому в древности именно в этот день почитаемый индуистами царь Рама вернулся в Айодхью после 14 лет изгнания и победы над демоном Раваной. С этого времени и ведет свой отсчет главный индийский праздник Дивали, сопровождаемый массовым зажжением огней и запуском фейерверков по всей Индии.

Установленное сегодня достижение официально вошло в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого массового одновременного зажжения дия - традиционных индийских глиняных лампад. Любопытно, что каждый год в течение последних 8 лет рекорд обновляется: если в 2017 году в Айодхье зажгли 171 тысячу лампад, то в 2022-м - 1,5 миллиона, а в прошлом году - 2,5 миллиона.

Устроенное на берегах протекающей через Айодхью реки Сарью огненное представление сопровождалось лазерным и световым шоу, а также полетами сотен дронов, которые изобразили в ночном небе сцены из индийских религиозных легенд и мифов.

 

