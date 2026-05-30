Климатические системы Национального центрального музея модернизировали в Алматы

Культура

По поручению Главы государства в Казахстане ведется работа по сохранению историко-культурного наследия и развитию музейной инфраструктуры

Фото: МКИ

В Алматы завершена модернизация системы вентиляции и кондиционирования Национального центрального музея РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

По инфомации ведомства, работы проведены в рамках исполнения поручений Главы государства по сохранению историко-культурного наследия и развитию музейной инфраструктуры.

Обновление инженерной инфраструктуры имеет особое значение для одного из крупнейших музеев Центральной Азии.

В фондах Национального центрального музея хранится более 300 тысяч экспонатов, включая археологические находки, рукописи, документы, предметы искусства и другие ценные свидетельства истории Казахстана.

Современная система вентиляции и кондиционирования позволит обеспечить более стабильные условия хранения музейных ценностей, повысить качество экспозиционной работы и создать комфортную среду для посетителей, исследователей и специалистов музея.

Для реализации проекта было привлечено специализированное подрядное предприятие.

Проект реализован при благотворительной поддержке Фонда Булата Утемуратова.

Работы начались в сентябре 2025 года и завершились 20 мая 2026 года.

