2,6 млрд тенге направили на строительство новой школы вместо аварийной в области Жетісу

Правительством принято решение о выделении 2,6 млрд тенге на реализацию данного проекта в селе Рудничный, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В старом здании средней школы, построенном в 1969 году, на сегодня обучаются более 140 детей. За 55 лет образовательное учреждение ни разу не ремонтировали. На данный момент школа находится в аварийном состоянии: обветшали водопроводные и канализационные трубы, повреждена система отопления. В целом физический износ здания составляет 40%. Новая школа рассчитана на 200 мест с подготовительным мини-центром на 30 мест.

Всего в селе Рудничный проживает свыше 1 тыс. человек, из них – 241 ребенок дошкольного и школьного возрастов. Строительство объекта образования поспособствует решению вопроса дефицита мест и позволит создать необходимые условия для обучения детей в соответствии с современными образовательными требованиями.

Ранее правительством были выделены средства для реализации проектов по строительству детского сада в Петропавловске, школ в селе Жамансор Атырауской области и на станции Манадырь в области Ұлытау, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, специального детского сада для особенных детей в г. Актобе, спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области и на завершение строительства многопрофильного больничного комплекса в г. Риддер. Работа продолжается.

«На сегодня 40% населения Казахстана проживает в сельской местности. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что вопросу развития села необходимо уделять особое внимание. Мы очень рады новости о строительстве новой школы в нашем селе. Здесь проживает 1024 человека, в школе обучается 142 ученика. В учебном заведении работает 40 преподавателей. Наша школа была построена в 1970 году. Здесь никогда не проводилось капитального ремонта. С учетом демографии, строительство новой школы является своевременной мерой», — отметила директор средней школы села Рудничный Асель Болаткызы.