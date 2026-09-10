Более 10 тысяч водительских прав приостановили по медпоказаниям в РК

Это все стало возможным благодаря цифровому анализу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане интеграция информационных систем Минздрава, Генеральной прокуратуры и МВД позволяет выявлять граждан с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Благодаря цифровому обмену данными уже приостановлено действие водительских удостоверений более 10 тыс. человек.

Минздрав передает сведения о гражданах, находящихся под динамическим медицинским наблюдением и имеющих противопоказания к вождению.

«Эта работа будет дальше продолжена. Перечень заболеваний, при которых вождение противопоказано, охватывает восемь видов нозологий», - сообщил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

Также оцифрован процесс медицинского освидетельствования при получении водительских прав. Медицинская справка переведена в электронный формат, а результаты медкомиссии отражаются в информационных системах.