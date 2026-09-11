Нурлыбек Налибаев провел встречу с компанией-мировым производителем сантехники

Правительство

Мощность предприятия прогнозируется на уровне 500 тыс. изделий в год с возможностью дальнейшего увеличения до 1 млн единиц

Фото: Пресс-служба Правительства

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел встречу с представителями компании Roca Group по строительству высокотехнологичного завода по производству и сборке санитарно-технической продукции в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Roca Group является одним из крупнейших мировых производителей сантехники и сопутствующего оборудования.
Обсужден ход реализации проекта. В июне 2025 года в рамках встречи Премьер-министра Республики Казахстан с руководством Roca Group было подписано Рамочное соглашение, которое стало основой для дальнейшей практической реализации инвестиционного проекта.

За прошедшее время проект получил дальнейшее развитие: объем инвестиций компании увеличился с первоначально заявленных 70 млн евро до 83 млн евро. Между Правительством Казахстана, акиматом Кызылординской области и инвестором подписано Соглашение об инвестициях, предусматривающее необходимые меры государственной поддержки.

В настоящее время завершена разработка дизайна и эскизного проекта будущего завода, продолжается его дальнейшее проектирование. Параллельно в Кызылординской области ведется работа по запуску сборочного производства инсталляционных систем и смесителей.

Мощность предприятия прогнозируется на уровне 500 тыс. изделий в год с возможностью дальнейшего увеличения до 1 млн единиц, планируется создание порядка 300 постоянных рабочих мест. Выпускаемая продукция будет поставляться на внутренний рынок Казахстана и экспортироваться в страны Центральной Азии.

В ходе встречи рассмотрены вопросы прохождения государственной экспертизы проектной документации, совершенствования нормативной базы в сфере санитарно-технической продукции, а также присутствия продукции Roca на строящихся и планируемых к реализации объектах по стране.

Нурлыбек Налибаев подчеркнул важность своевременного ввода завода и обеспечения всесторонней поддержки отечественного товаропроизводителя.

По итогам встречи государственным органам и заинтересованным организациям даны поручения по сопровождению инвестора, оперативному прохождению государственной экспертизы и началу строительства в октябре 2026 года.

#Правительство #завод #Налибаев #сантехника

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