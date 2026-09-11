За 5 часов вместо десяти: в ЗКО жители районов будут быстрее добираться до центра

Правительство,Автодороги

В Западно-Казахстанской области на 100% завершили реконструкцию и капитальный ремонт трасс, соединяющих районы Қазталов, Жәнібек и Бөкей орда с областным центром, общей протяженностью 245 км, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба Правительства

В частности, работы проведены на автодороге «Қазталов – Жәнібек – граница РФ» протяженностью 142 км, а также на автодороге «Өнеге – Бисен – Сайқын» протяженностью 103 км. Общий объем инвестиций в модернизацию данных автодорог составил 81,7 млрд теңге. 

Обновленные дороги обеспечивают устойчивое сообщение районов с областным центром городом Уральском и выход к государственной границе с Россией. Для 54 тыс. жителей населенных пунктов вдоль этих маршрутов дороги обеспечивают связь с областным центром и ежедневные поездки.

По этим же направлениям перевозятся товары и грузы, проходит специальный транспорт. На всех участках впервые уложено асфальтовое покрытие, что улучшило условия движения и повысило надежность транспортного сообщения с отдаленными населенными пунктами.

Время в пути до областного центра сократилось более чем вдвое – с 12-14 часов до 5-6 часов. 

По данным Министерства транспорта, в целом за последние шесть лет в Казахстане реконструировано и отремонтировано 31 тыс. км автомобильных дорог, в том числе 12,5 тыс. км республиканской и 18,5 тыс. км местной сети. В результате нормативное состояние республиканской сети доведено с 89% до 93%, местной сети – с 71% до 91%.

#Правительство #реконструкция #автодороги

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