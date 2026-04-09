264 нарушения правил выявили на мартовском ЕНТ

Дана Аменова
специальный корреспондент

Итоги тестирования выпускников школ подвели в МНВО

Мартовское ЕНТ-2026 тестирование прошли около 179 тыс. человек. 75% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 25% – на русском и 157 человек – на английском, сообщает Kazpravda.kz 

70% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 66 баллов. Максимальный результат – 140 баллов.

По результатам тестирования по четырем предметам Жазира Кенесова из Атырауской области набрала 90 баллов. Дополнительно Жазира воспользовалась сертификатом КАЗТЕСТ, что позволило ей конвертировать баллы по предмету «Казахский язык». Таким образом, общий результат Жазиры Кенесовой составляет 140 баллов.

Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. По техническим причинам она принимается непосредственно во время тестирования. В этот раз было принято более 31 тысячи заявлений, из них были удовлетворены заявления на 17 уникальных тестовых задания.

Республиканская комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.

«Наибольшее количество тестируемых, а именно 18,7% выбрали комбинацию предметов «Математика-Физика». 16,5% на ЕНТ сдали предметы «Биология-Химия». Также в топ-3 вошла комбинация «Творческий экзамен», ее сдали 10,3%. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 408 абитуриентов с ООП», – проинформировали в ведомстве.

Кроме того, за время проведения ЕНТ выявлено 264 нарушения правил. 130 абитуриента были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 134 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

Популярное

Все
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
Как станцевать любовь
Подарили новые возможности
Сила слова и дух степи
Нарушителей порядка выявляют дроны
Магнолии цветут
Драйвер национальной экономики
Кадровая политика судов выходит на новый уровень
Идет прием документов
Основа технологического лидерства
Алгоритмы кибербезопасности
Новая Конституция – новый общественный договор
Устойчивая динамика и большой потенциал
Основа цифровой трансформации
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Приезжайте работать в Янайкино!
Великий мыслитель своего времени
США рассматривают план «наказания» стран НАТО за позицию по Ирану
Строительство первого ОРЦ завершается в области Улытау
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
В Астане появятся новые точки притяжения
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Весенняя непогода накроет Казахстан
Здесь важны прикосновения и звуки
Проблему участившихся трагедий на дороге поднял в Сенате депутат Кожаев
МВД напомнило водителям о проверке документов
ИИ ускоряет доступ к госуслугам
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Караван возможностей
Первый трофей от ФИФА
В Индии умерла слониха после «розовой фотосессии»
Во главе угла – безопасность ребенка
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
В Жетысу возрождают популяцию сокола-балобана
Намечено построить форелевую ферму
Шекспир: символика смыслов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

Читайте также

Правила работы комиссий по делам несовершеннолетних обновил…
Фантастика становится реальностью
Для учебы и спорта
Казахстан закрепился в глобальном топ-20 по образованию

