Мартовское ЕНТ-2026 тестирование прошли около 179 тыс. человек. 75% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 25% – на русском и 157 человек – на английском, сообщает Kazpravda.kz

70% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 66 баллов. Максимальный результат – 140 баллов.

По результатам тестирования по четырем предметам Жазира Кенесова из Атырауской области набрала 90 баллов. Дополнительно Жазира воспользовалась сертификатом КАЗТЕСТ, что позволило ей конвертировать баллы по предмету «Казахский язык». Таким образом, общий результат Жазиры Кенесовой составляет 140 баллов.

Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. По техническим причинам она принимается непосредственно во время тестирования. В этот раз было принято более 31 тысячи заявлений, из них были удовлетворены заявления на 17 уникальных тестовых задания.

Республиканская комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.

«Наибольшее количество тестируемых, а именно 18,7% выбрали комбинацию предметов «Математика-Физика». 16,5% на ЕНТ сдали предметы «Биология-Химия». Также в топ-3 вошла комбинация «Творческий экзамен», ее сдали 10,3%. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 408 абитуриентов с ООП», – проинформировали в ведомстве.

Кроме того, за время проведения ЕНТ выявлено 264 нарушения правил. 130 абитуриента были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 134 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.