Дошкольная педагогика: увлекательно о важном

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста играют ключевую роль в формировании личности ребенка, его социаль­ных навыков и познавательной активности. На занятиях в детском саду зак­ладываются положительное отношение к труду, интерес к различным профессиям, основы бережного отношения к окружающей среде.

фото предоставлено пресс-службой управления образования ЗКО

Лучшие образовательные идеи и инновационные проекты в этой сфере в Уральске представили участники республиканского семинара «ECOBATYS – раннее трудовое обу­чение: интеграция традиционных и современных педагогических технологий». В масштабном мероприятии приняли участие представители РГУ «Институт раннего развития детей» Минис­терства просвещения, специа­листы управлений образования, методисты, руководители и педагоги дошкольных организаций из 14 регионов страны.

– Реализуются проекты, нап­равленные на раннее трудовое воспитание и формирование экологической культуры. В республике развивается сеть зеленых детских садов. Свои первые исследования живой природы дошколята проводят в зимних оранжереях, теплицах и на приусадебных участках. Организуются всевозможные мероприятия, направленные на воспитание бережного отношения к природе. Главная цель всей этой разноплановой работы – воспитание трудолюбивого, ответственного, экологически грамотного поколения, – отметила на пленарном заседании семинара старший эксперт департамента РГУ «Инс­титут раннего развития детей» Умит Томпай.

Участники обсудили опыт использования искусственного интеллекта, цифровых инст­рументов в работе с детьми и родителями, развитие социаль­ного партнерства между дошкольными организациями и колледжами, а также эффективность деятельности сетевых ассоциаций.

Практическая часть прошла на базе детских садов Уральска. В мастерских, кружковых кабинетах, творческих лабораториях педагоги демонстрировали собственные разработки и успешные образовательные инициа­тивы в трудовом и экологическом воспитании. Участники семинара получили возможность ознакомиться с работой лаборатории ECOSTEAM, пройти экоквест.

Также была организована выставка творческих работ педагогов на темы «EcoArt Kids: мир фантазии и переработки», «EcoPlay Kids: мир игр», «EcoTech: цифровые решения и зеленые идеи», где были представлены авторские проекты и новые инициативы: развивающие, интерактивные игрушки, настольные игры, тактильные панели. Каждую идею отличал творческий подход, ведь в раннем детстве процесс обучения должен быть особенно интерес­ным и увлекательным.