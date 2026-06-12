Глава Сената выступил на вручении дипломов выпускникам NU

Сенат,Образование

Маулен Ашимбаев обозначил ключевые ориентиры для нового поколения специалистов

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в торжественной церемонии по случаю вручения дипломов выпускникам университета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Приветствуя молодых специалистов, он подчеркнул, что по инициативе Главы государства в стране реализуются масштабные преобразования, логическим продолжением которых стала конституционная реформа. Принятие новой Конституции является историческим событием для Казахстана – фундаментом устойчивости государства на долгосрочный период и своевременным ответом на глобальные вызовы.

Вместе с тем для обновления страны и комплексной перезагрузки политической системы, наряду с законодательным обеспечением инициатив, как было отмечено, важны компетентные и ответственные профессионалы. В эпоху глобальных технологических и социальных трансформаций именно на молодое поколение возлагается миссия модернизации. Поэтому, по мнению Маулена Ашимбаева, диплом одного из ведущих вузов страны – это не просто свидетельство о высшем образовании, а высокая ответственность перед обществом.

«С принятием новой Конституции наша страна вступила в новый этап своего политического, экономического и социального развития. Курс Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана – это долгосрочная программа реформ. Она требует объединения и участия всего общества для решения таких задач, как диверсификация экономики, укрепление институтов госуправления, поддержка науки и образования, бизнеса и гражданского общества. Значимый вклад в эти процессы уже вносят выпускники вашего университета. Яркий пример – первый казахстанский технологический единорог Higgsfield AI, команда на 90 процентов состоит из выпускников NU. Это прямое доказательство высокой конкурентоспособности нашего человеческого капитала и качества университетской среды», – подчеркнул Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Председатель Сената отметил ключевую роль университета NU в развитии отечественной науки, инноваций и человеческого капитала. Он подчеркнул, что вуз успешно справляется со своей главной миссией – создает в Казахстане передовую исследовательскую культуру, внедряет современные академические стандарты и трансформирует всю систему высшего образования страны.

В ходе церемонии вручения дипломов Маулен Ашимбаев также обозначил ключевые ориентиры для нового поколения специалистов. Спикер подчеркнул, что фундаментом успешной карьеры является синергия профессиональных компетенций, твердых жизненных ценностей и непрерывного самосовершенствования.


 

#Ашимбаев #выпускники #дипломы

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