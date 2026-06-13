Занимательная археология

В рамках проекта «Workshop: археология для детей» на интерактивной площадке Жезказганского областного историко-археологического­ музея прошло увлекательное прак­тическое занятие с учениками городских школ. Здесь создали такие условия, чтобы дети мог­ли почувствовать себя настоящими археологами.

фото Жезказганского областного историко-археологического музея

– Наши сотрудники Елена Бейдель и Кешубай Байдильдинов создали имитационную площадку, установили баннеры, подготовили газоны, специальные «бровки», чтобы организовать так называемое место археологических раскопок, – говорит руководитель отдела истории и археологии Эльвира Мухамедина.

Была подготовлена и выставка экспонатов из фондов музея, чтобы объяснить детям, что такое археология, зачем ведут раскопки и как записи археологов помогают ученым по черепкам и монеткам воссоз­давать историю родного края.

– Мы разрешили школьникам прикоснуться к пяльцам из керамики, костям доисторических животных, подержать в руках старинные монеты, ветви древних деревьев, сосуды, кувшины. Все эти экспонаты подлинные – разных размеров и эпох, начиная с бронзового и железного веков, – отметила Эльвира Мухамедина.

Секреты и тонкости работы археологов ребятам раскрыла научный сотрудник Жездинского музея истории горного и плавильного дела им. М. Торегельдина Алтынай Бирмуханова. Она рассказала об экс­понатах, подробно описала самые интересные артефакты, найденные в Улытау, и наглядно продемонстрировала ключевые этапы раскопок.

На имитационной площадке заранее были «прикопаны» монеты, кусочки керамики, кости животных, а также специально созданные искусственные артефакты, чтобы дети понимали, что такое ценная находка, а что – второстепенные вещи, которые часто можно найти в слоях земли. Процесс раскопок чрезвычайно заинтересовал ребят. Работа это тонкая, действовать нужно кисточкой, аккуратно. И так сложно удержаться и не вытащить находку руками!

Эльвира Мухамедина вместе с юными исследователями в специально оборудованной временной научной лаборатории писали протоколы, заполняли дневник археолога. В него заносили сведения о местоположении найденных артефактов, их фото и рисунки, зашифровывали находки и делали свои первые предположения.

По итогам мероприятия школьники сошлись во мнении: изучать историю вместе – это здорово! Теперь сотрудники музея надеются сделать такую возможность доступной и в будущем.