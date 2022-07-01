30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди

Тридцать лет дипломатической службе независимого Казахстана

В этом году мы отмечаем символический 30-летний рубеж формирования и реализации самостоятельной внешней политики нашего государства.

2 июля 1992 года Президент Республики Казахстан подписал указы, утвердившие положения «О Министерстве иностранных дел», «О посольстве Республики Казахстан» и «Об основных обязанностях и правах Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан».

За прошедший с тех пор период времени внешняя политика Казахстана доказала свою успешность, обеспечив стабильность и безопас­ность по периметру наших границ и благоприятные условия для внут­реннего развития.

Казахстан зарекомендовал себя как предсказуемый, рассудительный и ответственный участник глобальной системы международных отношений. Именно эффективное проведение внешней политики позволило нашей стране избежать вовлечения в конфликты с другими государствами. Как итог на сегодня мы не имеем напряженных отношений ни с одним субъектом международного сообщества. Этим самым казахстанская дипломатия внесла значительный вклад в укреп­ление нашей государственности.

С момента обретения независимости основным принципом внешней политики Казахстана остается многовекторность и сбалансированность. В рамках этого курса Казахстан стал участником многих авторитетных международных организаций, на постоянной основе взаимодействует с ООН и ее различными специализированными учреждениями (ПРООН, ВОЗ, МВФ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и другими), укрепляет сотрудничество с другими влиятельными многосторонними структурами, такими как ВТО, Всемирный банк, АБР, ЕБРР, МАГАТЭ и так далее.

Говоря о знаковых достижениях нашей внешней политики, прежде всего следует выделить завершение процесса юридического оформ­ления государственной границы Республики Казахстана. Отмечу, что проблема делимитации и демаркации внешних рубежей страны – весьма чувствительный воп­рос, который во многих регионах мира на протяжении столетий до сих пор остается причиной напряженности и военных конфликтов. Мы же смогли в короткие исторические сроки решить пограничный вопрос с Китаем, Россией и нашими соседями по Центральной Азии. Сделано это было без ущерба национальным интересам. Сюда же следует отнести подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, закрепившей за ним статус зоны мира и взаимовыгодного сотрудничества.

Своеобразной «визитной карточкой» Казахстана стало наше активное участие в деле ядерного нераспространения. В открытых и кулуарных беседах лидеры различных стран по-прежнему выражают искреннее уважение Казахстану за добровольный отказ от четвертого по потенциалу ядерного арсенала. Признанием наших усилий в этом направлении стало решение Генеральной Ассамблеи ООН объявить 29 августа – дату официального закрытия Семипалатинского полигона – Международным днем действий против ядерных испытаний. В прошлом году мы отметили 30-летие этого исторического события. Хотелось бы подчеркнуть, что Казахстан остается привержен усилиям по принятию всеми государствами – членами ООН Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия.

Проявлением конкретных дейст­вий для укрепления международного режима ядерного нерас­пространения стало подписание Казахстаном вместе с соседями по региону 8 сентября 2006 года Семипалатинского договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии (ЦАЗСЯО), первой подобной зоне в Северном полушарии. Важным дополнением к нему стал протокол о негативных гарантиях, в котором государства, обладающие ядерным оружием, обязуются не применять его в отношении участников договора. В прошлом году министры иност­ранных дел государств – сторон договора сделали совместное заявление к его 15-летию, в котором подтвердили незыблемую приверженность его положениям и призвали американских партнеров к скорейшему завершению процесса ратификации вышеуказанного протокола.

Помимо усилий по продвижению идеи безъядерного мира, Казахстан пользуется уважением международного сообщества за содержательный вклад в укрепление глобальной и региональной безопасности.

Нашей стране принадлежит идея создания Совещания по взаи­модействию и мерам доверия в Азии, которое объединяет сегодня 27 стран-участниц и 8 государств-наблюдателей. Цели и задачи СВМДА отражены в самом названии структуры. Более того, сферы его деятельности стали охватывать такие новые направления, как эпидемиологическая безопасность, общественное здравоохранение, информационные технологии, цифровизация и так далее. Все это продиктовано необходимостью адаптации к новым реалиям и потребностям международной повестки.

Среди исторических достижений отечественной дипломатии следует выделить избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безо­пасности ООН в период 2017–2018 годов. Международное сообщество высоко оценило ответственную и принципиальную позицию Казахстана в рамках выполнения этой миссии.

Успешно проведена международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будущего», показавшая наш предметный вклад в развитие «зеленых» технологий.

За годы независимости в Казахстане создана собственная уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия. Отражением глобальной роли Казахстана в данном контексте стал знаковый визит Папы Римского Иоан­на Павла II в Казахстан осенью 2001 года. Состоявшийся менее двух недель спустя после трагических терактов в США 11 сентяб­ря, резко обостривших разговоры о неизбежном «столкновении цивилизаций», этот визит привлек широкое меж­дународное внимание к примеру Казахстана как одной из стран, активно продвигающих культуру мира и действенного межконфессио­нального диалога как в национальном, так и глобальном масштабе.

Впоследствии наша страна стала инициатором ряда вост­ребованных инициатив в сфере межцивилизацион­ного и межкультурного диалога. Самой известной среди них является регулярное проведение в столице нашей страны начиная с 2003 года Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Как известно, 14–15 сентября этого года состоится уже седьмое его заседание, участие в котором на сегодня уже подтвердили Папа Римский Франциск, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, верховные раввины Израиля ашкеназский Давид Лау и сефардский Ицхак Йосеф и другие авторитетные лидеры различных религиозных общин во всем мире.

Приоритетным направлением во внешней политике Казахстана по-прежнему остается курс на укрепление многосторонней дипломатии и расширение сотрудничества с международными и региональными организациями. Здесь хотелось бы особо отметить успешное проведение в Казахстане саммитов ОБСЕ, ОИС, ШОС и иных организаций в качестве председательствующей страны.

В рамках процессов региональной экономической интеграции Казахстан является ответственным членом Евразийского экономического союза. В рамках этого объединения наращиваются торгово-экономические и инвестиционные связи, реализуются масштабные совместные проекты.

В соответствии со своим реноме беспристрастного медиатора Казахстан в разные годы внес содержательный вклад в урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы, дипломатического кризиса между Россией и Турцией в 2015–2016 годах, запуск Минского процесса по Украине, проведение переговоров Астанинского процесса по Сирии.

Наша страна стала полноправным членом Всемирной торговой организации и участником Парижского соглашения по борьбе с изменением климата. При этом климатическая дипломатия становится новым важным направлением внешней политики. На сегодня перед нами стоит амбициозная задача – осуществить декарбонизацию экономики к 2060 году. Для этого мы разрабатываем концепцию по низкоуглеродному развитию. Мы системно продвигаем возобновляемые источники энергии, доля которых в энергобалансе страны к 2030 году должна достигнуть 15%, активно вовлекаемся в глобальные процессы развития «зеленой» экономики.

За последние два года пандемия COVID-19 стала новым неожиданным вызовом глобального масштаба, обнажив уязвимость человечества перед угрозами био­логического характера. В связи с этим Президент РК Касым-Жомарт Токаев на 75-й сессии Генассамблеи ООН предложил создать Международное агентство по биологической безопасности, которое было бы нацелено на предотвращение биологических угроз и обмен данными об опасных заболеваниях. Реализация этой важной инициа­тивы входит в число приоритетных задач деятельности МИД на настоящем этапе развития.

Среди приоритетных задач деятельности МИД также выделяется системная работа по привлечению прямых иностранных инвестиций. Эта деятельность обеспечивает необходимые для нашей экономики дополнительные капиталовложения, трансферт передовых технологий и, главное, создание новых рабочих мест для граждан нашей страны. Благодаря в том числе усилиям наших дипломатов за прошедшие годы привлечено около 380 млрд долларов США прямых инвестиций в экономику Казах­стана. Безусловно, дипломатическое ведомство в тесном взаимодействии с другими структурами Правительства и национальным бизнесом продолжит и далее совершенствовать стратегию и прак­тику работы на данном жизненно важном для страны направлении.

Руководствуясь идеей и ценнос­тями Нового Казахстана, внешнеполитическое ведомство прио­ритетное внимание уделяет человеческому измерению и рассматривает защиту прав и интересов наших граждан и национального бизнеса за рубежом как ключевую задачу. Казахстанская дипломатия становится все более прикладной и ориентированной на конкретные запросы общества и каждого гражданина.

К сожалению, текущая международная ситуация характеризуется высокой степенью волатильности и непредсказуемости. Речь идет о таких вызовах и угрозах, как кризис доверия и повышение конфликтности между различными международными акторами, размывание основополагающих принципов международного права, обострение террористической угрозы и гонки вооружений, активизации гибридных, торговых, валютных и кибервойн. Новые вызовы требуют своевременной адаптации и корректировки внешней политики Казахстана.

Как известно, два года назад указом Главы государства утверждена Концепция внешней политики Рес­публики Казахстан на 2020–2030 годы. Ключевые положения обновленного документа базируются на принципах многовекторности, сбалансированности, прагматизма и защиты национальных интересов. Касым-Жомарт Кемелевич Токаев с первых дней своего президентства ясно обозначил преемственность в реализации внешней политики государства. Наша страна продолжает проводить доказавшую свою эффективность многовекторную дипломатию, обеспечивающую положительную динамику взаимодейст­вия нашей страны со всеми меж­дународными партнерами. Таким образом, наши внешнеполитические приоритеты остаются неизменными.

Казахстан был, есть и будет надеж­ным партнером международного сообщества.