Четыре года колонии получил павлодарец за оскорбления в WhatsApp

Суд приговорил жителя Павлодара к 4 годам лишения свободы за оскорбление национальной чести и достоинства. Согласно материалам уголовного дела, подсудимый отправлял через мессенджер сообщения, направленные на разжигание национальной розни, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на суд Павлодарской области.

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Судом установлено, что 1 января 2023 года К. В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, отправил в общую группу мессенджера «WhatsApp» 3 голосовых сообщения, по своему содержанию направленных на разжигание национальной розни и оскорбление чести и достоинства представителей коренной национальности.

«Вина подсудимого доказана, К. В. вину признал и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы», – говорится в сообщении.

Суд не удовлетворил просьбу подсудимого, чьи действия квалифицировались по части 1 уголовной статьи «разжигание национальной розни и оскорбление национальной чести и достоинства», предусматривающей до 7 лет лишения свободы.

«С учетом тяжести совершенного правонарушения, полного признания вины и чистосердечного раскаяния, наличия на иждивении у подсудимого двоих малолетних детей, судом назначено К. В. 4 года лишения свободы», – заключили в суде.