Четыре новых водохранилища построят в Казахстане при поддержке ИБР

Водное хозяйство
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Инвестиции Исламского банка развития помогут усовершенствовать водную инфраструктуру Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках II Заседания Координационного совета партнеров по развитию водного сектора министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с и.о. главы Регионального представительства Исламского Банка в Казахстане Али Ханом и постоянным представителем Программы развития ООН в РК Катаржиной Вавьернией.

Стороны обсудили совместную работу по реализации проекта «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов». Проектом предусмотрено строительство 4-х новых и реконструкция 4-х действующих водохранилищ, реконструкция и капитальный ремонт 115-ти каналов, включая проект по подпитке Астанинского водохранилища. Работы пройдут в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, области Жетісу и в городе Астана.

Также предусмотрено выделение гранта Исламского банка развития Казахскому научно-исследовательскому институту водного хозяйства на изучение водных и речных бассейнов страны, оценка внедрения систем раннего реагирования для Информационно-аналитического центра водных ресурсов и техническое оснащение предприятия «Казводхоз». В данный момент ведется разработка всех необходимых документов и их согласование с другими государственными органами.

«За небольшой срок в рамках Координационного совета была проделана большая работа. Инвестиции Исламского банка развития помогут усовершенствовать водную инфраструктуру Казахстана. Также мы намерены продолжать активное сотрудничество с Программой развития ООН для привлечения новых партнеров к проектам по развитию водной отрасли страны», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
#водные ресурсы #водохранилища #ИБР

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