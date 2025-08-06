Первая группа, состоящая из 80 школьников из Абайской и Кызылординской областей, уже прибыла в столицу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С июля до конца августа Астану посетят 500 детей из всех регионов страны. Участники тура – дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Центр развития туризма «Astana Tourism» начал реализацию социального проекта «Астана – менің Отанымның елордасы». Проект направлен на развитие детско-юношеского туризма, формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к Родине и интереса к познанию столицы.

Первая группа, состоящая из 80 школьников из Абайской и Кызылординской областей, уже прибыла в столицу. Для них подготовлена насыщенная трехдневная экскурсионная программа, включающая посещение ключевых достопримечательностей, таких как монумент «Астана-Байтерек», Дворец мира и согласия, Национальный музей РК и другие культурные объекты. В программу также включены развлекательные мероприятия: посещение океанариума, «Джунглей», батутного парка и прогулка на теплоходе по реке Ишим.

Все расходы по организации тура, включая транспорт, проживание, питание и экскурсионное сопровождение финансируется Центром развития туризма «Astana Tourism».