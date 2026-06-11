Какие ми-ми-мишки!

Лето в самом разгаре, и городские пляжи Талдыкоргана переполнены отдыхающими. Но вместе с долгожданным теплом приходит и время повышенной тревоги для родителей и спасателей. Как донести до гиперактивной детворы, что вода – это не только веселье, но и скрытая опасность? Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям нашли ответ на этот вопрос, превратив серьезный инструктаж в настоящий детский праздник.
На днях у талдыкорганского городского пляжа развернулось необычное зрелище. Детей там встретили огромные дружелюбные популярные герои мультфильмов, среди которых особенно привлекательным был добродушный медведь. Это спасатели примерили на себя роли сказочных персонажей, чтобы на понятном для малышей языке объяснить правила поведения у водоемов.
Такой креативный формат выбран сотрудниками ДЧС неслучайно. Обычные лекции и строгие запреты часто пролетают мимо ушей дошколят и младших школьников. А вот яркие ростовые куклы моментально завладели вниманием детворы. Через подвижные игры, эстафеты, искренние улыбки и крепкие обнимашки спасатели обучили малышей главному: зачем нужен спасательный жилет и почему заходить в воду можно, только когда рядом взрослый.
– Через общение с любимыми персонажами детям рассказывали о важных правилах поведения. Ребенок лучше запомнит один день, проведенный со сказочным героем, чем десятки серьезных и скучных разговоров, – отмечает пресс-секретарь ДЧС области Жетысу Назерке Смагулова.
Необычная акция вызвала бурю положительных эмоций не только у детей, но и у их родителей, бабушек и дедушек, которые с удовольствием наблюдали за происходящим со стороны.
– Я пришла с шестилетним внуком. Дома ему сто раз говорила: «Не лезь без спроса в воду!» Он кивал и тут же забывал. Не успеешь отвернуться – уже бежит плескаться. А сегодня этот огромный мишка показал им наглядно, что может случиться, если баловаться на реке, – рассказывает жительница города Дария Шоманова.
Спасатели Талдыкоргана уходили с пляжа уставшими, но довольными. Они уверены, что зерна безопасности, заложенные в детские головы через смех и радость, обязательно дадут свои плоды и этот пляжный сезон пройдет без происшествий.