Какие ми-ми-мишки!

Общество
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Лето в самом разгаре, и городские пляжи Талдыкоргана переполнены отдыхающими. Но вместе с долгожданным теплом приходит и время повышенной тревоги для родителей и спасателей. Как донести до гиперактивной детворы, что вода – это не только веселье, но и скрытая опасность? Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям нашли ответ на этот вопрос, превратив серьезный инструктаж в настоящий детский праздник.

фото ДЧС региона

На днях у талдыкорганского городского пляжа развернулось необычное зрелище. Детей там встретили огромные дружелюбные популярные герои мульт­фильмов, среди которых особенно привлекательным был добродушный медведь. Это спасатели примерили на себя роли сказочных персонажей, чтобы на понятном для малышей языке объяснить правила поведения у водоемов.

Такой креативный формат выбран сотрудниками ДЧС неслучайно. Обычные лекции и строгие запреты часто пролетают мимо ушей дошколят и младших школьников. А вот яркие ростовые куклы моментально завладели вниманием детворы. Через подвижные игры, эстафеты, искренние улыбки и крепкие обнимашки спасатели обучили малышей главному: зачем нужен спасательный жилет и почему заходить в воду можно, только когда рядом взрослый.

– Через общение с любимыми персонажами детям рассказывали о важных правилах поведения. Ребенок лучше запомнит один день, проведенный со сказочным героем, чем десятки серьезных и скучных разговоров, – отмечает пресс-секретарь ДЧС области Жетысу Назерке Смагулова.

Необычная акция вызвала бурю положительных эмоций не только у детей, но и у их родителей, бабушек и дедушек, которые с удовольствием наблюдали за происходящим со стороны.

– Я пришла с шестилетним внуком. Дома ему сто раз говорила: «Не лезь без спроса в воду!» Он кивал и тут же забывал. Не успеешь отвернуться – уже бежит плескаться. А сегодня этот огромный мишка показал им наглядно, что может случиться, если баловаться на реке, – рассказывает жительница города Дария Шоманова.

Спасатели Талдыкоргана уходили с пляжа уставшими, но довольными. Они уверены, что зерна безопасности, заложенные в детские головы через смех и радость, обязательно дадут свои плоды и этот пляжный сезон пройдет без происшествий.

#Талдыкорган #безопасность #вода #пляжи

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