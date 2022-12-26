75 фактов незаконной продажи пиротехники выявили в Казахстане за сутки

Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

Мобильные группы проверяют рынки, магазины и другие места торговли.

Фото: 24.kz

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Амиржан Байгошев на брифинге в ведомстве рассказал о первых результатах ОПМ «Пиротехника», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Амиржан Байгошев сообщил, что для обеспечения общественной безопасности и правопорядка в период проведения новогодних праздников, а также контроля за соблюдением установленных правил оборота гражданских пиротехнических веществ, с 25 декабря по 3 января 2023 года сотрудниками полиции совместно с подразделениями гражданской защиты ДЧС проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника».

«Мероприятие проводится ежегодно, основная цель которого направлена на выявление и пресечение фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями на рынках. На сегодня, 26 декабря, созданными мобильными группами по республике проведено порядка 400 рейдовых мероприятий по проверке рынков, магазинов и других мест торговли на предмет законности перевозки пиротехнических изделий. В результате выявлено 75 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий. У нарушителей изъято более 1 850 штук несертифицированной пиротехнической продукции», - озвучил данные спикер.

По статье 196 КоАП РК незаконная торговля товарами или иными предметами влечёт штраф 25 МРП – 76 575 тенге, отметил Байгошев.

Также полицейские мониторят социальные сети на предмет незаконной реализации товаров и предметов, на которых распространяется разрешительный порядок. К ним относятся и пиротехнические изделия.

Так, по данным спикера, в Астане через навигационное приложение было обнаружено объявление о продаже пиротехнических изделий с доставкой, свободная торговля которых запрещена (ограничена) законодательством республики. В ходе проверки у реализатора было изъято 183 штуки несертифицированных пиротехнических изделий, составлен административный протокол по статье 196, наложен штраф.

Также на прилегающей территории торгового дома в Астане была установлена незаконная продажа пиротехническими изделиями. Продукция в количестве 97 штук изъята, составлен административный протокол по статье 196 и наложен штраф.

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