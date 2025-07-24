Всего в этом году планируется очистить 2011 км каналов

Фото: пресс-служба Минводы

С начала 2025 года филиалы РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации провели механизированную очистку 780 км каналов для более эффективной подачи воды на посевные площади, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы ведомства, всего в этом году планируется очистить 2011 км каналов. В соответствии с графиком, работы по механизированной очистке оставшихся 1231 км каналов продолжатся после вегетационного периода.

Очистка проводится с целью повышения пропускной способности оросительных систем и предотвращения потерь воды, что особенно важно в условиях ограниченных водных ресурсов.

«Для обеспечения стабильной подачи поливной воды крестьянским хозяйствам также ведется ремонт 517 гидротехнических сооружений. До начала поливного периода отремонтированы 78 сооружений. Оставшиеся 439 объектов планируется привести в надлежащее состояние после завершения вегетации. Все работы будут завершены до конца текущего года», – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

В строительно-монтажных и очистительных работах активно используется новая спецтехника.

Минводы продолжает оснащение филиалов РГП «Казводхоз» по всей стране новым оборудованием и автотранспортом. На сегодня филиалами предприятия получено 524 единицы спецтехники из планируемых 757.