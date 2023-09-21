870 млн тенге ущерба: задержан предполагаемый создатель обнальной ОПГ

В Алматы задержали еще одного члена ОПГ, находившегося в международном розыске за совершение тяжких преступлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

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В августе 2023 года сотрудники департамента экономических расследований при координации прокуратуры Алматы задержали члена организованной преступной группы К.С., который находился в международном розыске по подозрению в создании ОПГ по выписке фиктивных счетов-фактур (часть 2 статьи 262 и часть 3 статьи 216 УК РК).

«Подозреваемый выписывал недобросовестным предпринимателям фиктивные счета-фактуры за несуществующие услуги и работы. Ущерб государству от преступной деятельности составил 870 млн тенге», – сообщили в надзорном органе.

С санкции следственного суда подозреваемый содержится под стражей, проводятся следственные действия.