В этот раз мошенник представился полицейским и убедил пенсионера, что его дочь якобы стала виновницей ДТП. Чтобы решить вопрос на месте, звонивший потребовал крупную сумму денег и заявил, что за ней придет курьер. Взволнованный пенсионер не стал проверять информацию и передал 6 млн тенге человеку, пришедшему к нему домой. Лишь спустя десять дней, осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности немедленно приступили к розыскным мероприятиям. В результате оперативной работы был задержан 30-летний курьер, который доставил посылку через сервис «Яндекс». Поз­же был установлен и основной подозре­ваемый. Им оказался 25-летний житель Атырауской области. На суде он полностью признал свою вину.

К сожалению, телефонное мошенничество, основанное на социальной инженерии, набирает обороты. Доверчивые люди под влиянием мнимых сотрудников банков и право­охранительных органов лишаются своих накоп­лений, набирают неподъемные кредиты.

В прошлом году в регионе задержали 21-летнюю мошенницу из Туркес­танской области, которая умудрилась обмануть людей по всей стране. Как рассказали в областном департамен­те полиции, злоумышленница соз­дала страницу в Instagram, где предлагала «гарантированное одоб­рение кредитных заявок и улучшение кредитной истории».

Объявление выглядело привлекательно для тех, кто сталкивался с проблемами при получении банковских займов. Потерпевшие, доверившись обещаниям, связывались с мошенницей, которая уверяла, что процесс получения кредита пройдет без препятствий. За свои услуги она требовала перевести деньги, причем суммы варьировались в зависимости от ситуации.

– Этот случай служит напоминанием о том, как важно быть бдительным в Интернете. Не стоит доверять сомнительным предложениям, особенно когда речь идет о финансах. Проверяйте информацию, прежде чем доверить незнакомым людям свои данные или деньги. Важно не передавать никому личные данные, пароли, SMS-коды. Нельзя скачивать незнакомые мобильные приложения по просьбе третьих лиц и проходить по незнакомым ссылкам в мессенджерах и соцсетях, вкладывать свои сбережения в сомнительные инвестиционные проекты, – в очередной раз предупредили в департаменте полиции Атырауской области.