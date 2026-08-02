Бакдаулет Агабек завоевал «золото» на ЧМ U17 по борьбе в Азербайджане

В финальной схватке он встретился с Арьяном из Индии

Фото: НОК

В Баку в эти дни проходит чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Бакдаулет Агабек стал победителем ЧМ в весовой категории до 48 килограммов.

В финальной схватке он встретился с Арьяном из Индии. Противостояние завершилась уверенной победой казахстанца со счётом 10:0.

Стоит отметить, что сегодня, 1 августа, Сагындык Темиргали (до 110 кг) поборется за бронзовую медаль.