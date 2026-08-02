Лесной пожар вспыхнул в нацпарке «Баянаул» Павлодарской области

Происшествия,Пожары

На месте происшествия незамедлительно приступили приступили в тушению огня 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лесной пожар зарегистрирован в 17 квартале Жасыбайского лесничества Государственного национального природного парка «Баянаул», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии 

В настоящее время к тушению пожара привлечены 21 сотрудник и 2 пожарные автоцистерны ГНПП «Баянаул», а также 3 сотрудника Департамента по чрезвычайным ситуациям. В качестве дополнительных сил к месту пожара направлены 5 единиц техники и 18 сотрудников ГНПП «Баянаул».

Кроме того, к вылету к месту пожара готовится вертолет Ми-8 Минэкологии РК из города Павлодара.

Ситуация находится на постоянном контроле Минэкологии РК. 

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