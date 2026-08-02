В Правительстве рассмотрели инвестпроекты по развитию области Ұлытау

По итогам совещания ответственным госорганам, национальным компаниям, представителям крупного бизнеса и акимату области даны конкретные поручения

Фото: пресс-служба Правительства

Под председательством первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева в рамках реализации поручений Главы государства по комплексному развитию области Ұлытау состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития региона и реализации приоритетных инвестиционных проектов с участием центральных государственных органов, национальных компаний, представителей крупного бизнеса и акимата области Ұлытау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

На совещании рассмотрены вопросы устойчивого развития региона, повышения качества жизни населения, модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, а также реализации генерального плана города Жезказган.

Обсужден ход строительства в Жезказгане Конгресс-центра, университета, инклюзивного спортивного центра и центра социального обслуживания, а также реализации проектов объектов спорта, образования, культуры и инженерной инфраструктуры.

Кроме того, рассмотрен региональный пул проектов, состоящий из 58 бюджетных инвестиционных проектов на 2026–2029 годы, отмечено, что они направлены на развитие инженерной, социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищное строительство и повышение инвестиционной привлекательности региона.

Нурлыбек Налибаев отметил важность качественного и своевременного исполнения поручений Главы государства и поручил ускорить финансирование проектов и разработку проектной документации.

По итогам совещания ответственным государственным органам, национальным компаниям, представителям крупного бизнеса и акимату области даны конкретные поручения по своевременной реализации инвестиционных проектов и обеспечению постоянного контроля за их исполнением.