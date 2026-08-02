Новый мост через реку Урал построят в ЗКО

Строительство

В настоящее время разработано технико-экономическое обоснование

Фото: пресс-служба Минтранспорта

Новый мост через реку Урал построят на международной трассе «Актобе – Уральск – граница РФ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта 

В ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область руководство Минтранспорта ознакомилось с разработкой проекта строительства нового автомобильного моста через реку Урал. Проект реализуется по поручению Главы государства и направлен на обеспечение безопасного и бесперебойного движения на автомобильной дороге международного значения «Актобе – Уральск – граница Российской Федерации».

Новый мост будет возведен рядом с действующими мостовыми сооружениями, которые по итогам технического обследования признаны аварийными. Реализация проекта позволит повысить безопасность дорожного движения и обеспечить надежное транспортное сообщение на одном из наиболее загруженных участков дорожной сети региона.

Проект предусматривает строительство 8 километров автомобильной дороги, а также двух современных монолитных мостов: руслового протяженностью 513 метров и пойменного длиной 1710 метров.

В настоящее время разработано технико-экономическое обоснование, которое согласовано с уполномоченными государственными органами.

Применение современных инженерных решений и технологий позволит значительно повысить надежность транспортной инфраструктуры, увеличить пропускную способность участка и обеспечить безопасную эксплуатацию объекта на долгосрочную перспективу.

По итогам ознакомления с проектом руководство Минтранспорта поручило ускорить прохождение государственной экспертизы, в ближайшее время определить источник финансирования строительства, а также обеспечить строгий контроль качества на всех этапах реализации проекта.

#строительство #мост #Урал #Минтранспорта

Популярное

Все
Победителей летнего чемпионата по пожарно-спасательному спорту наградили в Уральске
Сборная Казахстана завершила ЧМ U17 по женской борьбе с двумя медалями
Новый мост через реку Урал построят в ЗКО
На дорогах Актобе установят плавающие люки
Бакдаулет Агабек завоевал «золото» на ЧМ U17 по борьбе в Азербайджане
В Правительстве рассмотрели инвестпроекты по развитию области Ұлытау
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Конкуренция за бизнес-повестку: «Ак жол» и Respublica сошлись в жесткой публичной полемике
Райан Гослинг сыграет культового антигероя Marvel
Волонтеры пяти стран обменялись опытом на форуме EduBridge в Павлодаре
Токаев принял председателя АФМ
От соглашений к совместным производствам: как форум может ускорить экономическую интеграцию Казахстана и России
Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны
Казахстанский финал в Японии
Казахстан и Россия начали совместную подготовку атомщиков
В Алматы расследуют гибель женщины после падения с девятого этажа
Казахстанский шпажист Кирилл Проходов вышел в топ-16 чемпионата мира
Комфортный отдых без ущерба для природы
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Улытау
В Астане завершили первый проект реновации с привлечением частных инвестиций
Укреплять мир и стабильность
Paramount согласилась отложить поглощение Warner Bros.
Центр инклюзивного спорта построят в Таразе к 2027 году
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Атырау появится уникальная локация

Читайте также

В чистовой отделке
Завершается долгострой
Программу строительства социальных и инфраструктурных объек…
Мегааэропорт построят в Африке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]