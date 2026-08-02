Взрыв прогремел у ресторана в центре Москвы

По последним данным погибли женщина, охранник и один из покупателей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва у ресторана в центре Москвы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Oninvest.com

По информации Reuters, взрыв произошел вечером 1 августа возле летней террасы, расположенной на первом этаже высотки на Кудринской площади — одного из семи московских небоскребов сталинской эпохи. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной взрыва стало срабатывание самодельного взрывного устройства, которое пыталась пронести в ресторан неизвестная женщина.

В результате взрыва погибли сама женщина, принесшая взрывное устройство, охранник, остановивший ее у входа в ресторан, и один из посетителей заведения. По последним данным, 21 человек получил ранения разной степени тяжести.