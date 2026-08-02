В Национальном музее искусств открылась выставка к 100-летию Сахи Романова

В экспозицию вошли произведения из коллекции музея и собрания семьи художника

Фото: МКИ

В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева открылась выставка «Степная симфония», посвященная 100-летию со дня рождения Народного художника Казахстана Сахи Романова, сообщает со ссылкой на МКИ

В рамках открытия состоялся круглый стол о творческом наследии мастера. Заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева направила участникам выставки поздравительный адрес. В нем отмечен вклад Сахи Романова в развитие казахского изобразительного искусства, национальной живописи и графики.

«Сахи Романов – выдающийся художник, расширивший художественные горизонты казахского изобразительного искусства и сформировавший особый авторский почерк в национальной живописи и графике. Считаю, что выставка „Степная симфония“ является важным культурным событием, которое позволит по-новому изучить богатое наследие мастера, оценить масштаб его творческих поисков и представить его последующим поколениям», – говорится в поздравительном адресе.

В экспозицию вошли произведения из коллекции музея и собрания семьи художника, в том числе работы «Семья чабана», «Декрет о земле», «Под небом Родины» и «Освобождение от цепей». Сахи Романов работал в живописи, графике и кино. В 1955 году он окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии и начал работать на киностудии «Казахфильм».

Художник участвовал в создании фильмов «Дорога жизни», «Безбородый обманщик», «Крылья песни» и «Кулагер». В 1967 году Сахи Романову присвоили звание Заслуженного деятеля искусств Казахской ССР, в 1981 году – Народного художника Казахской ССР. Выставка знакомит с основными этапами его творчества и вкладом в развитие национального искусства.

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