А дома лучше!

Колонка обозревателя
296
Асель Муканова

Уже на восьмой день отпуска я начала думать о работе. Кто-то скажет: вот сумасшедшая! А мне реально стало скучно без суеты, цейтнотов, дедлайнов и вечной усталости. Все-таки велика сила привычки! Конечно, все мы любим смену обстановки, новые впечатления, перемены, если они к лучшему. Но стоит им начаться, мы тут же тоскуем по былому.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За первый месяц лета мне довелось побывать в нескольких курорт­ных местах – в Казахстане, ближнем и дальнем зарубежье. В Грузии – три великолепных дня незапланированной командировки, недельный тур у моря в Турции, который был оплачен за полгода, ну и в Бурабае у родных удалось отдохнуть пару дней. Но где бы я ни бывала, каким бы привлекательным ни было путешествие и приятной компания, меня всегда тянет домой.

Любуясь природными красотами Батуми, я неизбежно сравнивала его с любимой Астаной. Вроде и воздух там чище, и морской бриз... Но как-то уж слишком тесно для нашей степной души. В городе мало общественных пространств, не считая набережной, дома не такие ухоженные и дворы слишком узкие. А как умудряются ездить машины по этим мощеным улочкам старого города – и вовсе остается загадкой.

После нещадной турецкой жары начинаешь ценить наш резко континентальный климат с его на любой вкус погодой, когда можно и позагорать, и в снежки поиграть, и вдохнуть свежий весенний ветер, и пошуршать осенней разноцветной листвой. Пресытившись шведским столом в формате all inclusive с его оливками, креветками, дорадо и пахлавой, мечтаешь о борще или окрошке. С головой погрузившись в обворожительный курортный вайб, быстро от него устаешь и думаешь о том, чтобы быстрее вернуться на круги своя.

Многие удивляются моим стенаниям по поводу трудностей отпускного периода, некоторые откровенно крутят у виска, но не думаю, что я одна такая. Все-таки, как бы хороши ни были бесшабашность и свобода, стабильность и покой предпочтительнее. И дома всегда гораздо лучше, чем в любой, даже самой интересной поездке.

Но это, конечно, при одном условии. Если вы создали настоящий Дом, где тепло и уютно, где все так, как вы любите, где всегда есть чем заняться и кого приобнять. А самое главное – если вы в ладу с самим собой. Тогда и в кругосветном круизе комфортно, и в деревне у бабушки. А уж возвращаться домой, наполненным и довольным, особенно приятно.

Дома хорошо! Никаких спонтанных вылазок, недосыпов, вредных перекусов. Никто не стучится в дверь с предложением генеральной уборки. Риск переедания сведен к минимуму: все же смеялись над видеороликами, когда человек с тарелкой ходит сначала у шведского стола в отеле, а потом на собственной пустой кухне?

Четкий режим дня, стабильный прием пищи, своя постель в конце концов. Встал утром, сделал зарядку, выпил кофе. Никаких тебе сюрпризов и грандиозных планов. Жизнь предсказуемо течет в своем ритме, и в этом для многих кроется то самое пресловутое счастье.

Безусловно, отпуск нужен. И путешествия важны. Хотя бы для того, чтобы осознать ценность всего, что имеешь. Или увидеть горизонты, понять, к чему стоит стремиться.

Но, кажется, гораздо важнее то, что окружает нас каждый день в течение всего года, а не этих коротких нескольких недель. Чтобы, видя в окне самолета родной город и подъезжая к своему подъезду, можно было с упоением произнести: «В гостях хорошо, а дома лучше!»

Все колонки автора
#дом #отдых #отпуск #лето

Популярное

Все
Способен дать фору другим
Не просто средство общения, а ключ к будущему
«Солнечные дети» и их пациенты
Проигранная жизнь
В столице прошел Казахско-французский логический коллоквиум
Раскрывая тайны Кангюя
Стремиться к максимальному результату
Фотолетопись столицы
Цветочная симфония в каменных джунглях
Стать частью международного культурного диалога
Oceanman подарил море позитивных эмоций
В галерее искусств Нas Sanat проходит выставка «Ритм времени»
А дома лучше!
«О царство милое балета...»
С неравнодушным сердцем
Внимание, ежи!
Куда ведет велодорожка?..
Чтоб долголетие было активным
Расчищают поливные каналы
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике выиграла медальный зачет ЧА
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Назначен директор новой Службы КНБ
Астана закрепляет за собой статус регионального экологического лидера
Сколько людей носят имя Астана в Казахстане
Что важно знать при изучении языка Абая?
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Новый завод заработал в Улытау
Талгата Татубаева задержали по подозрению в пытках
Казахстанские школьники отправились на Международную олимпиаду по химии IChO-2025
Гала-концертом GRAND FEST завершил «Қазақконцерт» свой 64-й сезон
Глава государства поздравил Президента США
Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек
Клиника одного дня
В Астане временно ограничат движения у «Астана Арены» во время праздничного концерта
День столицы
Столичные жители могут сообщить о наркопреступлениях через платформу Smart Astana
Подходы к процедурам расторжения брака нуждаются в совершенствовании
О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Астане рассказали в упрздраве
Махмуд Сабырхан без боя выиграл домашний этап КМ по боксу
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Под сенью Вечно Синего Неба

Читайте также

Куда ведет велодорожка?..
Город мира
Тайны дружбы
Газета как традиция

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]