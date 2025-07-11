За первый месяц лета мне довелось побывать в нескольких курорт­ных местах – в Казахстане, ближнем и дальнем зарубежье. В Грузии – три великолепных дня незапланированной командировки, недельный тур у моря в Турции, который был оплачен за полгода, ну и в Бурабае у родных удалось отдохнуть пару дней. Но где бы я ни бывала, каким бы привлекательным ни было путешествие и приятной компания, меня всегда тянет домой.

Любуясь природными красотами Батуми, я неизбежно сравнивала его с любимой Астаной. Вроде и воздух там чище, и морской бриз... Но как-то уж слишком тесно для нашей степной души. В городе мало общественных пространств, не считая набережной, дома не такие ухоженные и дворы слишком узкие. А как умудряются ездить машины по этим мощеным улочкам старого города – и вовсе остается загадкой.

После нещадной турецкой жары начинаешь ценить наш резко континентальный климат с его на любой вкус погодой, когда можно и позагорать, и в снежки поиграть, и вдохнуть свежий весенний ветер, и пошуршать осенней разноцветной листвой. Пресытившись шведским столом в формате all inclusive с его оливками, креветками, дорадо и пахлавой, мечтаешь о борще или окрошке. С головой погрузившись в обворожительный курортный вайб, быстро от него устаешь и думаешь о том, чтобы быстрее вернуться на круги своя.

Многие удивляются моим стенаниям по поводу трудностей отпускного периода, некоторые откровенно крутят у виска, но не думаю, что я одна такая. Все-таки, как бы хороши ни были бесшабашность и свобода, стабильность и покой предпочтительнее. И дома всегда гораздо лучше, чем в любой, даже самой интересной поездке.

Но это, конечно, при одном условии. Если вы создали настоящий Дом, где тепло и уютно, где все так, как вы любите, где всегда есть чем заняться и кого приобнять. А самое главное – если вы в ладу с самим собой. Тогда и в кругосветном круизе комфортно, и в деревне у бабушки. А уж возвращаться домой, наполненным и довольным, особенно приятно.

Дома хорошо! Никаких спонтанных вылазок, недосыпов, вредных перекусов. Никто не стучится в дверь с предложением генеральной уборки. Риск переедания сведен к минимуму: все же смеялись над видеороликами, когда человек с тарелкой ходит сначала у шведского стола в отеле, а потом на собственной пустой кухне?

Четкий режим дня, стабильный прием пищи, своя постель в конце концов. Встал утром, сделал зарядку, выпил кофе. Никаких тебе сюрпризов и грандиозных планов. Жизнь предсказуемо течет в своем ритме, и в этом для многих кроется то самое пресловутое счастье.

Безусловно, отпуск нужен. И путешествия важны. Хотя бы для того, чтобы осознать ценность всего, что имеешь. Или увидеть горизонты, понять, к чему стоит стремиться.

Но, кажется, гораздо важнее то, что окружает нас каждый день в течение всего года, а не этих коротких нескольких недель. Чтобы, видя в окне самолета родной город и подъезжая к своему подъезду, можно было с упоением произнести: «В гостях хорошо, а дома лучше!»