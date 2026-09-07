Законопроекты приняты в работу

На предстоящем заседании депутаты рассмотрят в первом чтении проект ратификации изменений в Перечень специфических обязательств Респуб­лики Казахстан по услугам, являющийся приложением к Протоколу о присоединении Казахстана к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года. Представленными на ратификацию изменениями в данный перечень Казахстан присоединяется к Правилам ВТО по внутреннему регулированию услуг.

Как отметила глава Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике Наталья Годунова, документ охватывает требования и процедуры лицензирования, квалифицированные требования, а также стандарты в сфере услуг. Ожидается, что принятие правил будет способствовать обеспечению справедливого и прозрачного регулирования торговли услугами, упрощению административных процедур, повышению проз­рачности регуляторных требований и созданию благоприятных условий для иностранных и отечественных поставщиков услуг.

Кроме того, на заседании Курултая планируется рассмотреть в первом чтении законопроект о ратификации Соглашения между Правительствами Казахстана и Сербии о военно-техническом сотрудничестве. По словам председателя Комитета по международным делам, обороне и безо­пасности Марата Кожаева, данное соглашение устанавливает развитие взаимовыгодного военно-техничес­кого сотрудничества между странами на основе принципа равноправия. Документ охватывает вопросы осуществ­ления взаимных поставок продукции военного назначения, обслуживания и ремонта вооружения и военной техники, проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и другие направления.

Депутаты рассмотрят также воп­рос о создании Общественной палаты при Курултае. Как подчеркнул в своем выступлении член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Айдос Сарым, на открытии первой сессии Курултая Глава государства отметил, что проекты законов, имеющие стратегичес­кое значение, обязательно должны быть всесторонне обсуждены экспертным сообществом. Во исполнение этого поручения предлагается создать Общественную палату. Ее основной миссией станет проведение научной, экспертной и общественной экспертизы законопроектов на стадии нулевого чтения.

Бюро также заслушало предложения вице-спикера Нурлана Бекназарова о взаимо­действии Курултая с Институтом парламентаризма и приняло решение об открытии Общественной приемной Курултая. По словам Вице-спикера Динары Закиевой, очный прием граждан депутатами станет важным шагом в реализации инициа­тивы Главы государства по построению «слышащего государства».

В ходе заседания бюро председатели постоянных комитетов выступили по законопроектам, перешедшим из Мажилиса Парламента. Среди них – проект поправок по вопросам здравоохранения, законопроект о комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями, проект нового закона о защите прав потребителей, пакет изменений и дополнений по вопросам ветеринарии, поправки по вопросам совершенствования нормотворчества и ряд других.