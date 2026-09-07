Законопроекты приняты в работу Курултай 12 сентября 2026 г. 0:30 Ербол Тишкамбаев На заседании бюро под председательством спикера Айбека Дадебая определили повестку предстоящего заседания и сроки подготовки заключений по находящимся в Курултае проектам законов. Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов На предстоящем заседании депутаты рассмотрят в первом чтении проект ратификации изменений в Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам, являющийся приложением к Протоколу о присоединении Казахстана к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года. Представленными на ратификацию изменениями в данный перечень Казахстан присоединяется к Правилам ВТО по внутреннему регулированию услуг. Как отметила глава Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике Наталья Годунова, документ охватывает требования и процедуры лицензирования, квалифицированные требования, а также стандарты в сфере услуг. Ожидается, что принятие правил будет способствовать обеспечению справедливого и прозрачного регулирования торговли услугами, упрощению административных процедур, повышению прозрачности регуляторных требований и созданию благоприятных условий для иностранных и отечественных поставщиков услуг. Кроме того, на заседании Курултая планируется рассмотреть в первом чтении законопроект о ратификации Соглашения между Правительствами Казахстана и Сербии о военно-техническом сотрудничестве. По словам председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Марата Кожаева, данное соглашение устанавливает развитие взаимовыгодного военно-технического сотрудничества между странами на основе принципа равноправия. Документ охватывает вопросы осуществления взаимных поставок продукции военного назначения, обслуживания и ремонта вооружения и военной техники, проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и другие направления. Депутаты рассмотрят также вопрос о создании Общественной палаты при Курултае. Как подчеркнул в своем выступлении член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Айдос Сарым, на открытии первой сессии Курултая Глава государства отметил, что проекты законов, имеющие стратегическое значение, обязательно должны быть всесторонне обсуждены экспертным сообществом. Во исполнение этого поручения предлагается создать Общественную палату. Ее основной миссией станет проведение научной, экспертной и общественной экспертизы законопроектов на стадии нулевого чтения. Бюро также заслушало предложения вице-спикера Нурлана Бекназарова о взаимодействии Курултая с Институтом парламентаризма и приняло решение об открытии Общественной приемной Курултая. По словам Вице-спикера Динары Закиевой, очный прием граждан депутатами станет важным шагом в реализации инициативы Главы государства по построению «слышащего государства». В ходе заседания бюро председатели постоянных комитетов выступили по законопроектам, перешедшим из Мажилиса Парламента. Среди них – проект поправок по вопросам здравоохранения, законопроект о комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями, проект нового закона о защите прав потребителей, пакет изменений и дополнений по вопросам ветеринарии, поправки по вопросам совершенствования нормотворчества и ряд других. #заседание #курултай #законопроекты #бюро Курултая