– Если бы вы были учеником 10-го класса, где бы искали информацию о колледже? – с вопроса залу начала свой доклад заместитель директора по воспитательной работе Уральского технологического колледжа «Сервис» Аймангул Жарасова.

Вероятно, большинство прибегло бы к помощи социальных сетей, потому что сегодняшние абитуриенты – это цифровое поколение. Они привыкли к контенту лаконичному и визуальному.

– Мы должны четко понимать: чтобы заинтересовать нынешнего кандидата, нужно говорить на его языке, думать, как он. Поэтому наш колледж перевел профориентационную работу с традиционного формата на цифровой. Мы обновили сайт колледжа, внедрили сис­тему онлайн-заявок, установили обратную связь через чат-бот, – поделилась она. – Информация должна «цеплять». Важно помнить: абитуриент выбирает не просто профессию, а свое будущее. Его и должны показывать колледжи: конкретные рабочие места, доступные молодым специалистам, уровень дохода.

Как говорит Аймангул Жарасова, сегодня официальные сайты колледжей должны стать цифровыми визитками учебных учреждений. Там, как и в соцсетях, необходимо размещать видеоматериалы «Один день студен­ческой жизни», «Специальность за одну минуту», «Какой доход приносит эта профессия?»...

Более десяти лет в профориентационную работу активно включена и Региональная палата предпринимателей, ставшая своеобразным мостом между бизнесом с его потребностями в кадрах и образовательными учреждениями области. Как отметила руководитель отдела развития человеческого капитала РПП Айгуль Абулкаирова, ежегодно по согласованию с областным управлением образования утверждается План профориентационных мероприятий. В 2025-м проведено 90 экскурсий на предприятия, в которых приняли участие 1 350 учащихся школ. Всего с 2014 года было организовано свыше 600 экскурсий на 130 предприятий области с охватом более 9 000 учащихся. Тысячи школьников и студентов ежегодно становятся слушателями гостевых лекций, в том числе в рамках мотивационного медиа­проекта «История успеха».

Палатой предпринимателей также создан YouTube-канал «Профориентир ЗКО», где размещается вся информация об учебных заведениях ТиПО, учебных центрах, записи проведенных гостевых лекций для школьников и студентов области.

А с 2016-го стало традиционным проведение раз в квартал областного Дня профориентации на базе одного из колледжей. Этому посвящены и два месяца в году – апрель и октябрь. На базе школ Уральска отделом развития человеческого капитала организуются также Дни профориентации, где учащимся подробно разъясняется алгоритм выбора будущей профессии, проводятся видеопрезентации колледжей.

Нынешний семинар прошел на базе Уральского колледжа информационных технологий, в актовом зале и фойе которого развернулась выставка-ярмарка продукции, изготовленной студентами. В мастерских и библиотеке были организованы практические лаборатории: преподаватели производственного обу­чения совместно со студентами проводили мастер-классы по дизайну интерьера,­ пошиву одежды и домашнего текстиля, парикмахерскому искусству, работе на лазерном станке.

В экспозиции выставки – экошоперы, головные уборы, бижутерия, сувениры, кондитерские и хлебобулочные изделия. Некоторые из студентов уже примерили на себя роль начинающих бизнесменов. Сегодня в ряде колледжей области действуют студенческие центры BusinessStartup, призванные развивать у молодежи предпринимательское мышление и навыки, популяризировать рабочие специальнос­ти. Создавая, защищая и реализуя свой бизнес-проект, студент выходит за рамки привычного учебного процесса, по сути, начиная собственное дело.

В Уральском технологическом колледже «Сервис» такой центр создан в конце 2024 года.

– Среди студентов второго курса мы проводим анкетирование, по итогам которого выявляем тех, у кого есть предпринимательская жилка, – отметила преподаватель специальных экономических дисциплин, руководитель студенческого BusinessStartup центра Айнаш Сагитова. – Занятия проходят в формате кружковой работы. Также в программу введены часы основ предпринимательской деятельности. На встречи, тренинги и мастер-классы приглашаем предринимателей – социальных партнеров колледжа.

Такой подход в обучении становится серьезной мотивацией для студентов, заставляя их с другой стороны взглянуть на осваиваемую специальность.

Фатима Есбатыркызы – студентка третьего курса по специальности «Швея-модельер». На выставке она представила свои сумки.

– Когда открылся BusinessStartup центр, я подготовила бизнес-проект, – рассказывает она. – Пять сумок, которые принесла на его защиту, сразу же продала. С этим бизнес-проектом на областном этапе бизнес-конкурса выиграла Гран-при, на республиканском заняла второе место. У меня есть несколько видов дизайна сумок. Представленный здесь – самый ходовой.

По словам Фатимы, в свободное от учебы время на создание сумки она может потратить пару вечеров, если заказ срочный, сделает и за четыре часа. Девушка мечтает поработать с известными дизайнерами, чтобы, получив опыт, открыть свой Дом моды и самостоятельно разрабатывать дизайн одежды.