До сих пор нет, пожалуй, ни одной отрасли экономики, которая могла бы обойтись без рабочих рук, даже если это неохватная сознанием виртуальная область big data или устройство ультрасовременного «умного» дома. Согласитесь, что суперкомпьютер для обработки больших данных нужно элементарно собрать, а в напичканном электроникой жилище поставить стены и наладить систему простого жизнеобеспечения.

Мир рабочих профессий сегодня разнообразен и интересен. А время, когда профтехобразование не успевало за течением жизни и актуальными запросами рынка труда, позади. Одним из успешно работающих средств связи образовательной и индустриальной сфер, учебной теории и производственной практики становятся центры компетенций в колледжах. С принципами их работы удалось ознакомиться в нескольких учреж­дениях профессионального образования Алматы.

И вот что прежде всего очевидно: обучение будущим профессиям теперь – это не стандартные занятия с умозрительным освоением свойств материалов и принципов производственных процессов по учебникам и видеороликам, а решение реальных производственных задач с первых шагов обучения и раннее освоение практики. Причем в системе профподготовки зачастую программы составлены на опережение запросов реального сектора экономики.

Как раз центры компетенций являются образцами профильных производств в своем лучшем варианте. Они оснащаются современным оборудованием, здесь используются цифровые технологии и дуальное обучение, что обеспечивает будущих специалис­тов таким объемом технической и профессиональной подготовки, который будет востребован и завт­ра, и с запасом надолго вперед.

Объединяющим фактором для системы среднего специального образования в стране становится его ориентированность на общемировые стандарты. Какие они и в чем проявляются, можно понимать благодаря ее включеннос­ти в меж­дународное движение WorldSkills. Его не совсем верно воспринимать как масштабный конкурс профессионального мас­терства, это явление большей значимости. Проект устанавливает ориентиры для дос­тижения качественной подготовки востребованных специалистов. А эти заявки так или иначе реализуются в основных и дополнительных программах обучения компетенциям в отечественной системе профобразования.

Ведущие учебные заведения мегаполиса – Алматинский многопрофильный колледж, Алматинский колледж энергетики и электронных технологий и Алматинский строительно-технический колледж – имеют специальные тренировочные лагеря по подготовке к чемпионату WorldSkills. И это сказывается на результатах всего учебного процесса.

Директор Алматинского многопрофильного колледжа Асылхан Бейсетбаев приводит такую статис­тику: более 87% выпускников колледжа трудоустраиваются, большая часть остальных поступает в вузы. И все 100% учащихся, прошедших дуальное обучение, сразу находят себе работу.

– Мы обучаем студентов по заявкам предприятий, – продолжает руководитель. – Например, по направлению «Мебельное производство» студенты с первого курса закреплены за компаниями, проходят практику и после выпуска устраиваются туда работать.

В тренировочных лагерях готовят по ключевым направлениям колледжей: электромонтаж, промышленная автоматика, техничес­кое обслуживание автомобилей, IT, сантехника и отопление, сухое строительство, сварка, мебельное производство. Тренинги проходят под руководством опытных наставников – мастеров своего дела, что является такой же важной частью результата, как и новейшее оснащение. Сегодня и учебные мастерские колледжей – не просто классы, а полноценные тренировочные базы.

Любопытный факт: сотрудничест­во по программам WorldSkills и EuroSkills позволяет казахстанским студентам изучать английский язык с упором на техническую терминологию. Понятно, насколько это нелишний багаж для современного молодого человека.

Региональный центр компетенций в области электроэнергетики и автоматизации производства действует при Алматинском колледже энергетики и электронных технологий. На его тренировочном полигоне проводятся еще и демонстрационные экзамены итоговой аттестации.

– Мы обучаем студентов по направлению «Умный дом», – говорит директор колледжа Багдаулет Абызбаев. – А благодаря тому, что в центре действует мастерская по производству солнечных панелей, студенты могут собственными руками их изготавливать, осваивая весь процесс. Дуальная система обучения позволяет 95 процентам наших выпускников трудоустраиваться по специальности.

Три года центр компетенций по направлению «Пищевые технологии» работает в Алматинском технологическом колледже. Заместитель директора по научной работе Айжан Темирбекова замечает: такого современного цифрового оборудования, каким оснащена их тренировочная площадка, порой нет и в алматинских ресторанах. А это позволяет студентам осваивать самые передовые и актуальные технологии и навыки.

Еще одна интересная идея воп­лощена в колледже в прошлом году – здесь запустили проект­ «Лето с будущей профессией», направленный на раннюю профориентацию. Через курс знакомства с кулинарией уже прошли 50 школьников. Еще раньше приобщаться к профессии начинают на конкурсе «Фуд-баттл» для детей от семи лет и профессиональных пробах для школьников, которые посещают колледж раз в неделю.

В прошлом году национальная сборная Казахстана привезла с 47-го международного чемпионата WorldSkills International семь медальонов отличия. Это самый значительный успех за всю историю участия нашей страны в этом студенческом профессиональном соревновании. Двух главных наград добились учащиеся средних специальных заведений:

Михаил Попов, студент Алматинского строительно-технического колледжа, в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» и Жанель Сагындык из Алматинского колледжа «Адилет» в компетенции «Отельный ресепшионист».

Это приятное международное признание качества образования в Казахстане, а также обозначение обозримых перспектив. Так выяс­няется, что профессиональное образование в нашей стране берет точные ориентиры для подготовки специалистов для цифровой и индустриальной экономики будущего. А молодежь начинает видеть карьерные возможности важных рабочих профессий.