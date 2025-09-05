Программа дня открытых дверей получилась весьма обширной: преподаватели и студенты колледжа устроили мастер-классы по приготовлению различных блюд и десертов, состоялись презентации парикмахерского искусства, швейного дела, а также экскурсии на предприятия-партнеры, в том числе ТОО «Qazaq tigin fabrikasy». Сладости пришлись по вкусу гостям, высоко оценившим кулинарные способности учащихся.

Как рассказала директор колледжа Бакытгуль Кишибаева, в стенах учреждения ведется обучение по шес­ти востребованным на рынке труда специальностям. Помимо поваров, швей и парикмахеров здесь готовят менеджеров индустрии туризма, дизайнеров-модельеров, кондитеров и официантов. Обучаются без малого тысяча ребят, на первый курс в новом учебном году принято рекордное число учащихся – 550 человек, что почти вдвое больше прошлогоднего показателя.

– Наши подопечные проходят стажировку в ведущих отечественных отелях, ресторанах, салонах красоты и швейных фабриках, что позволяет им получить ценный опыт и повысить квалификацию, – поделилась Бакытгуль Тумархановна. – Мы заключили свыше 140 договоров с предприятиями по технологии дуального обучения. Кроме того, подписаны меморандумы о сотрудничестве с учебными заведениями и компаниями Франции, Турции, Китая, России, Южной Кореи, где студенты также проходят производственную практику.

Надо сказать, колледж оснащен современным оборудованием. Дейст­вуют швейный цех, мастерские, столовая, студия красоты, а также учебный ресторан, где ребята познают навыки сервировки банкетных залов. Функционирует центр компетенций WorldSkills, оснащенный современными симуляционными модулями, мультимедийными средствами обу­чения. Внедряются мировые стандарты профтехобразования.

Учащиеся становились победителями и призерами конкурсов WorldSkills Kazakhstan, в планах – добиться успеха на одноименном мировом чемпионате ремесел.

– Главный акцент сделан на прак­тических занятиях, занимающих 60 процентов учебной программы, – сообщила директор колледжа. – Мы стремимся показать молодежи, что выбранные ими специальности не только востребованы, но и престижны. Хороший стимул для развития профессионально-технического образования придал объявленный Президентом страны Год рабочих профессий. Это своевременное решение, поскольку без подготовки квалифицированных специалистов невозможно развивать экономику.

К слову, основной контингент учащихся – ребята из сел Алматинской области, которым бесплатно предоставляются общежитие, питание. Здесь обучаются выходцы из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты. Помимо профильных предметов организованы курсы по английскому и турецкому языкам. В общем, делается все для подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов.

К примеру, победительница регионального конкурса WorldSkills, третьекурсница Арайлым Сапаргали в свободное от учебы время работает сменным мастером в одном из алматинских салонов красоты. Целеустремленная девушка уверена, что полученные ею знания и навыки позволят в будущем осуществить мечту – открыть собственные курсы парикмахерского искусства.

Согласно проведенному мониторингу, средняя зарплата ребят, окончивших колледж и работающих в Казахстане, составляет 600 тыс. тенге, максимальный ежемесячный доход достигает 1 млн тенге. Часть выпускников трудятся за рубежом: в Турции, США, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре.

Любопытно, что кампус учебного заведения практически находится на самообеспечении: не надо искать, где поесть, постричься. Даже постельные принадлежности – подушки, покрывала в общежитии колледжа – выпус­каются здесь же, в швейном цеху. Таким образом ребята получают не только стипендии от государства, но и зарплаты.

Единственная проблема, на что обращают внимание педагоги, – нет возможности продавать продукцию, собственноручно изготовленную учащимися, как это практикуется в аналогичных учебных заведениях за рубежом. Необходима поддержка государства в законодательном урегулировании вопроса, и тогда колледж сможет стать самоокупаемым, направлять часть заработанных средств на развитие своей производственной и учебной базы.

По словам преподавателя-мастера, обладателя звания «Үздік педагог» Гульнур Отепбергеновой, сейчас ведется подготовка студентов к участию в ряде престижных конкурсов. В их числе – международный гастрономический фестиваль Astau fest в Астане, первый чемпионат профессионального мастерства среди тюркоязычных стран TurkicSkills, который пройдет в октябре в Актау, а также WorldSkills Kazakhstan.