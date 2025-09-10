фото Игоря Бургандинова

В Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что стране нужны высококвалифицированные, хорошо подготовленные специалисты рабочих профессий. По словам Президента, государство должно создавать такие условия, чтобы выпускники стремились попасть на производство, работать в реальном секторе экономики. Поэтому, как отметил Глава государства, одна из ключевых задач – повышение авторитета специалистов рабочих профессий, обеспечение достойной оплаты их труда.

Напомним, в этом году Правительство утвердило «дорожную карту» по трансформации технического и профессионального образования на 2025–2027 годы. В ней основной упор делается на качество подготовки кадров и тесную связь студентов с работодателями. Особое внимание уделяется модели, когда учебные заведения не просто обучают, а становятся мини-предприятиями, проводят научно-технические исследования, выпускают продукцию и предоставляют образовательные услуги.

Чтобы увидеть, как реформируется ТиПО на практике, мы посетили Технический колледж Астаны, который в этом году отмечает 85-летие. За это время он сменил несколько статусов: от железнодорожного училища до современного колледжа по технико-технологическому направлению. Но его главная миссия остается неизменной – подготовка востребованных кадров для экономики Казахстана.

Сегодня в Техническом колледже получают знания и навыки более 850 студентов. И с каждым годом их количество увеличивается. Здесь они обучаются таким специальностям, как оператор программного комплекса, станочник ЧПУ, электромонтер, электрогазо­сварщик и другие. Это единственный в стране государственный колледж, который готовит кадры в сфере лифтов и эскалаторов.

Как подчеркнул директор колледжа Абай Курманкулов, они тесно сот­рудничают с Ассоциацией лифтовых хозяйств Казахстана, где в этом году открыли учебный центр на базе предприятия.

– В нашем колледже работает единственное республиканское учебно-методическое объединение по направлению «лифты и эскалаторы», которое выпус­кает пособия, разрабатывает учебники, организует научные конференции и чемпионаты по стандартам WorldSkills, – отметил Абай Курманкулов.

Второе ключевое направление – электроэнергетика. По словам директора, сегодня электрик – не просто мастер-монтажник, меняю­щий лампочку, он должен быть и программистом, и связистом, и универсальным специалистом по автоматике.

К слову, колледж активно внед­ряет современные IT-решения в образовательный процесс. Если раньше студенты учились на обыч­ных станках, то сегодня занятия проходят на оборудовании с числовым программным управлением.

– Мы обучаем на оборудовании по американской программе Mastercam, на этих станках работает такой мировой гигант, как Toyota. Студенты сразу видят, что процесс полностью автоматизирован и основан на программном обеспечении, – рассказывает Абай Курманкулов.

Сегодня колледж активно реа­лизует дуальное обучение. Как отметил Абай Курманкулов, главный принцип учебного заведения – интеграция образования и производства. Поэтому до 80% учебного времени студенты проводят на предприятиях, осваивая профессию у станков и на спецоборудовании.

Партнерами колледжа являются крупные нацкомпании, строительные, промышленные и обслуживающие организации, например КТЖ, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

– Мы строим промышленно-образовательный консорциум. Такой симбиоз позволяет колледжу стать не только кузницей кадров, но и площадкой для апробации новых технологий, – поясняет наш собеседник.

Вместе с технологиями обновляются и образовательные прог­раммы. Как отметил директор колледжа, они утверждаются Индустриальным советом, в который входят работодатели. Они вносят предложения по содержанию модулей, акцентируя внимание на конкретных навыках и знаниях. Например, работодатели подсказывают усилить модули цифровизации, автоматизации, новых технологий. И колледж адаптирует учебный процесс под эти запросы.

Еще один вектор развития учебного заведения – внедрение искусственного интеллекта. Казахстан не должен отставать от мировых трендов.

– Искусственный интеллект – это не угроза, а инструмент. Мы учим студентов использовать его правильно, в рамках академического этикета. Это помогает в обучении и готовит ребят к новой реальнос­ти, – подчеркнул спикер.

Помимо профессиональной подготовки, колледж уделяет внимание созданию социальной среды для студентов. Здесь развиваются спортивные секции, команды КВН, творческие студии.

– Колледж – это не только учебные классы, но и место, где студент должен раскрыться как личность. Наша задача – создать комфортные условия. Каждый, кто хочет учиться, должен получить качественные знания и проявить свои творческие возможности, – отметил Абай Курманкулов.

Как итог – выпускники Технического колледжа не остаются без работы: они трудятся не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья.

– Любая экономика опирается именно на рабочих специалистов. Без них невозможно развитие производства, появление новых предприятий и рост благополучия граждан, – заключил руководитель колледжа.