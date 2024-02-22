Адвокат выманивала деньги у подзащитных в Астане

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Она завладела 164,9 млн тенге граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны

Фото: Kazpravda.kz

Согласно информации, адвокат представляла интересы своих подзащитных. Для личной выгоды она неоднократно подстрекала их к даче взятки в особо крупном размере. В результате юрист завладела 164,9 млн тенге.

– Подсудимая уверяла присяжных, что переданные ей деньги были её гонораром, но гособвинитель доказал виновность в совершении ею указанных преступлений. 

Вердиктом присяжных заседателей она признана виновной  в совершении неоднократного мошенничества и подстрекательства к даче взятке в особо крупном размере и осуждена к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением  права занимать должности на государственной службе, –  рассказали в прокуратуре. 

Предмет взятки как незаконно приобретенное имущество взыскан в доход государства. Приговор вступил в законную силу, добавили в пресс-службе. 

 

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