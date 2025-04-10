В рамках поручения Главы Государства по повышению финансовой грамотности населения и нарратива «Закон и порядок» Агентством по финансовому мониторингу РК во всех регионах страны начата масштабная акция по вопросам финансовой безопасности.

Так, с 7 апреля т.г. сотрудниками Агентства совместно с профессорско-преподавательским составом в высших учебных заведениях и колледжах страны проводятся лекции, направленные на повышение уровня финансовой безопасности среди молодежи.

Следует отметить, что преподаватели ВУЗов предварительно в стенах Агентства прошли соответствующее обучение. В мероприятии приняли активное участие акимы областей, городов и другие известные личности.

На сегодняшний день проведены лекции в свыше 200 учебных заведениях, собравших 100 тыс слушателей. Студентам разъяснено, как не попасть в финансовую пирамиду, что такое дропперство, способы вовлечения в него, и какая ответственность за это может наступить.

Напоминаем, что с 20 марта по 18 апреля проводится регистрация на Национальную олимпиаду по финансовой безопасности. В Олимпиаде могут принять участие студенты 2-3 курса и магистранты 1-го курса научно-педагогического направления, обучающиеся по образовательным программам «Юриспруденция», «Экономика», «Международные отношения», «Информационная безопасность».

Олимпиада призвана повысить финансово-правовую грамотность молодежи, показать современные тренды финансовой безопасности, научить противостоять рискам и угрозам в финансовой сфере.

Победители будут представлять страну на Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдет в сентябре текущего года в г. Красноярск Российской Федерации.