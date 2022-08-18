АФМ сообщило о назначениях в своих департаментах в новых областях

В трех новых областях Казахстана назначены руководители департаментов экономических расследований и временно исполняющий обязанности главы ДЭР, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Приказом председателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по согласованию с Администрацией Президента РК на должности руководителей департаментов экономических расследований по области Улытау назначен Ерик Есенов, по области Жетысу – Талгат Танатаров.

В свою очередь Нурлан Каримов назначен временно исполняющим обязанности руководителя ДЭР по области Абай.