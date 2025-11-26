Аграрии подвели итоги года

Итоги года
4
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Яркий праздник тружеников села был организован в ДК «Кокшетау». Лучшим представителям отрасли вручили государственные и ведомственные награды, денежные сертификаты и ключи от автомобилей.

фото пресс-службы облакимата

Акмолинских аграриев поздравил Премьер-министр Олжас Бектенов. В его приветственном адресе отмечено, что регион в очередной раз не просто подтвердил, а укрепил свой статус главной житницы страны, собрав исторически рекордный урожай.

Напомним: общий валовый сбор зерна в регионе достиг в 2025-м более 7,6 млн тонн, средняя урожайность составила 16,3 ц⁄га. Более 70% собранного зерна соответствует третьему классу. Добавим, что в этом году отрасль получила и рекордное финансирование – около 250 млрд тенге.

Аким области Марат Ахметжанов, поздравляя земледельцев, подчерк­нул, что рост показателей АПК непременно должен идти в паре с улучшением качества жизни на селе – достойными заработными платами и социальной ответственностью бизнеса.

По его словам, 2026 год станет годом особого внимания животноводству. Акцент будет сделан на росте производства продукции, модернизации ферм, улучшении племенной базы. В регионе началась работа по созданию первого репродуктора, который будет снабжать не только местные хозяйства высокопродуктивным молочным скотом, но и экспортировать его в соседние области.

В 2026 году регион ставит перед собой амбициозную цель – выпуск 1 млрд яиц. Однако репродуктивное яйцо до сих пор приходится завозить из Чехии. Поэтому совместно с иностранным инвестором в Аккольском районе запускается проект стоимостью 46 млрд тенге, предусматривающий строительство птицефабрики по производству репродуктивного яйца.

Особые слова благодарности Марат­ Ахметжанов адресовал ветеранам, которые десятилетиями формировали облик современного сельского хозяйства. Среди них известные в области трудовые династии – Тюркины, Ариповы, Закусиловы, Искаковы, Мукушевы, Курманкуловы.

Большинство наград получили представители рабочих профессий: механизаторы, доярки, ветеринары и зоотехники.

Среди тех, кого отметили в номинации «Человек труда», – оператор машинного доения ТОО «Агрофирма «Родина» Целиноградского района Евгения Брауэр. Она шесть лет доит коров. Начинала на аппарате «Елочка», сейчас перешла на большую доильную карусель.

– В день получаем молоко от двух тысяч коров, из них 400 – это мои буренки. С каждым годом поголовье КРС в хозяйстве растет, и условия труда улучшаются, – рассказала Евгения.

В этот день 73 работника АПК получили государственные и ведомственные награды (153 были отмечены в районах). Семь лучших по итогам года земледельцев уехали из областного центра на новых автомобилях.

Завершился праздник яркой концертной программой с участием звезд казахстанской эстрады.

В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

