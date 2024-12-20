Аида Балаева: «Казахское кино еще не раскрыло свой истинный потенциал»

В интервью газете «Казахстанская правда» министр рассказала о кинопроизводстве в Казахстане и разграничении функций между Центром кино и «Казахфильмом»

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На вопрос журналиста «Казахстанской правды» о том, является ли успех картин казахстанских режиссеров на престижных кинофорумах разовой вспышкой или все же это показатель прогресса в отечественном кинематографе, министр культуры и информации РК Аида Балаева ответила, что потенциал казахского кинематографа достаточно велик и он не раскрыт полностью, передает Kazpravda.kz

«В этом году семь наших фильмов получили 34 международные награды, а кинолента «Бауырына салу» выдвинута от нашей страны для участия в американской кинопремии «Оскар. И это закономерный итог кропотливой работы отечественного кинематографа, у которого есть славное прошлое, связанное в первую очередь с киностудией «Казахфильм» и его отцами-основателями. И этот прочный базис должен стать отправной точкой для дальнейшего развития отечественной индустрии кино. А государство в лице нашего министерства будет продолжать всячески поддерживать таланты», - сказала министр.

Она добавила, что в этом году состоялись премьеры и вышли в широкий прокат 15 отечественных картин – «Алма мен адам», «Жел тоқтаған жер», «Алматы, я люблю тебя», «Жизнь после», «Соңғы үкім», «Жамбыл. Жаңа дәуір», «Баурына салу», «Операция «Набат», «Shulamah», «Носорог» («Дала қасқыры»), «Братья», «Солдат любви» («Стоп, ночь»), «Талақ», «Мама, я живая!», «Кажымукан». Все эти ленты созданы за счет государственных средств. До конца года будет завершено производство 17 кинокартин, из них 10 – полнометражных художественных, 1 – короткометражный художественный, 5 – документальных, 1 – анимационный.

«При этом «Казахфильм» осуществляет важную работу по сохранению наследия киностудии: ведется оцифровка 11 фильмов, хранящихся в Государственном фильмофонде РФ и входящих в золотую коллекцию казахского кино, на стадии реставрации – 7 фильмов, созданных в советское время киностудией «Казахфильм». Среди международных проектов отмечу запуск съемок фильма совместного производства «Победителей видно на старте» четырех стран – Казахстана, Франции, Нидерландов и Литвы. Впервые в этом году Казахстан выставлял стенд на кинорынке Marché du Film, проводимый в рамках Каннского фестиваля. Также национальные фильмы были представлены на кинорынках Кореи и Франции, планируется участие в кинорынках США и Нидерландов», - отметила Аида Балаева.

Она также сообщила, что на сегодняшний день в киностудии «Казахфильм» вследствие отсутствия прямого государственного финансирования сложилась критическая ситуация. Во время встречи с президентом страны руководством киностудии был озвучен ряд проблемных вопросов «Казахфильма», по итогам которой главой государства были даны четкие поручения. Правила игры изменились: кино должно работать на идеологию.

«Поправки предлагают следующий механизм финансирования кинопроектов: Центр кино будет продолжать отбирать кинопроекты, но только среди частных кинокомпаний, а «Казахфильм» будет производить фильмы по государственному заданию и не будет участвовать в открытых конкурсах Центра кино, не создавая конкуренцию частным киностудиям. В данный момент на практике порядка 30% кинопроектов, победивших в открытом конкурсе Центра кино, – это кинопроекты «Казахфильма». Однако процедура отбора кинопроектов не всегда может обеспечить своевременное финансирование «Казахфильма», так как питчинг по определенным причинам может быть аннулирован, тем самым, производственная мощность и кадровый потенциал простаивают», - рассказала министр.

Она отметила, что в 2023 году из-за аннулирования решения конкурса Центра кино «Казахфильм» не начал производство ни одного нового кинопроекта. С 2019 года киностудия «Казахфильм» не получает напрямую государственную финансовую поддержку на производство фильмов.

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