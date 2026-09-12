ВИА снова в тренде

Культура
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

На берегу живописного озера Камбаш в Аральском районе Кызыл­ординской области прошел фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Камбаш FEST». Под открытым небом свои программы на суд зрителей и жюри представили творческие коллективы из всех районов области и города Кызылорды.

фото Дома культуры Аральского района

Красивые песни, живой голос и современные эстрадные композиции исполнили ВИА – «Арал» из Аральского района, «К-4» (Жанакорганский район), «Шиели» (Шиелийский район), «Мереке» (Кызылорда), «Ритм» (Сырдарьинский район), а также «Сейхун», «Казалы» и «5-аймақ» из Казалинского района.

В регионе стабильный интерес к ВИА сохраняется до сих пор. У многих живая инс­трументальная музыка и душевные тексты вызывают нос­тальгию, ассоциируются с молодостью. Фестиваль был организован Домом культуры Аральского района при поддержке районного отдела культуры и развития языков. Коллективы должны были исполнить по две песни и одно музыкальное произведение полным инструментальным составом.

Каждый ансамбль оказался интересен по-своему, ритмичные мелодии и хороший вокал зашли на ура. К примеру, у группы «Мереке» была оригинальная аранжировка и сильные голоса. ВИА «Казалы», в составе которого выступает ветеран эстрады Кайрат Илья­сов, замечательно исполнил шлягер 80-х «Букет». У «Шие­ли» специалисты отметили мастерство саксофониста и клавишника. Оценили и творчество ансамбля «К-4», в сос­таве которого музыканты из четырех сел Жанакорганского района.

Все коллективы и лучшие музыканты были отмечены наградами фестиваля. Как говорили сами участники, «Камбаш FEST» стал культурной площадкой, объединившей меломанов – и исполнителей, и слушателей – и давшей ансамблям новый толчок для творческого развития.

#фестиваль #озеро Камбаш #Камбаш FEST

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