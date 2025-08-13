Фото: instagram.com/jlo/

По его мнению, визит всемирно известной звезды стал значимым мероприятием, способствующим развитию событийного туризма в стране.

«Закончен Jlo – марафон. Несколько недель идут бурные обсуждения первого концертного тура мировой звезды в Казахстане. Двери в событийном туризме Казахстана официально открыты. По окончании гастролей в Казахстане, подарили Дженнифер казахский ювелирный набор, который любезно предоставила министр культуры и информации Аида Галымовна Балаева», – написал он на своей странице в Instagram.

По многочисленным комментариям и лайкам фанатов исполнительницы хита On the floor заметно, что меломанов впечатляют не только яркие внешние данные певицы, но и её внутренняя сила и харизма.