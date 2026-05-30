Кампании по спасению природы от имени Димаша поддерживают Dears Северной и Южной Америки

В мае и июне 2026 года в качестве подарка любимому артисту на день Dears из Северной и Южной Америки приняли участие в кампаниях по восстановлению лесов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Фан-клубы Димаша La Era Dimash и Dimash Argentina объединились, чтобы организовать пожертвование 32-х деревьев – по количеству лет, которые 24 мая отметил Димаш.

Поклонники казахстанского артиста из стриминговой группы Together for Dimash сделали пожертвование в размере 1097 долларов в фонд Международной организации по миграции – агентства ООН по миграции в качестве подарка Глобальному послу доброй воли Димашу Кудайбергену на его день рождения, подчеркивая, что, несмотря на расстояние, Димаш объединяет людей.

Напомним, 17 мая текущего года Глобальный посол доброй воли ООН по миграции Димаш Кудайберген прибыл в Кокс-Базар с гуманитарной миссией.