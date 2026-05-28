Юбилейный вечер Розы Рымбаевой прошел в Астане

На сцене Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся творческий вечер, посвященный 50-летию сценической деятельности народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В этот вечер прозвучали широко известные произведения из репертуара певицы, ставшие частью истории казахской эстрады. Концерт открылся композицией «Бабалар аманаты», специально написанной к юбилейному вечеру Али Окаповым. Проникновенное произведение исполнила сама Роза Рымбаева.

В честь юбилейного вечера Розе Рымбаевой был передан поздравительный адрес от имени заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой. В нем отмечено, что полвека на сцене стали для артистки целой эпохой, наполненной большим трудом, глубоким творческим поиском, высоким вкусом, подлинным талантом и преданностью искусству.

В концерте приняли участие артисты разных поколений казахстанской сцены, в том числе ALEM, Казыбек Курайыш, Кайрат Баекенов, Батыржан Тазабеков, Маржан Арапбаева, Гүльсим Мырзабекова, Баян-Сулу и Илигай. На сцену также вышли сыновья певицы Али Окапов и Мади Рымбаев, а одним из самых трогательных моментов стало исполнение «Жарасқан жанұя» вместе с членами семьи и внуком Зеином.

Музыкальное сопровождение вечера обеспечили музыканты под руководством Ильи Башкатова, Президентский оркестр Службы государственной охраны РК и дирижер Дархан Рахымгали.

В финале прозвучали композиции «Любовь настала», «Әлия» и «Ертеңіме сенемін», после чего Розе Рымбаевой вручили «Цветы признательности».