Аида Балаева: Уважение к человеку труда должно оставаться не на уровне лозунгов, а становиться конкретной нормой

Как отметила министр, человек труда является ключевой ценностью государства и основой устойчивого развития страны

В цехе Западно-Казахстанского машиностроительного завода состоялась встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой. Обсуждение было посвящено проекту Новой Конституции и предстоящему республиканскому референдуму 15 марта, сообщает Kazpravda.kz

В диалоге с трудовым коллективом также приняли участие депутат Мажилиса, член Комиссии по конституционной реформе Сергей Пономарев, председатель РОО «Союз юристов Казахстана», член Комиссии Серик Акылбай, инженер по механическим испытаниям Дарина Сисенова и начальник отдела маркетинга предприятия Роман Ставкин.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам защиты прав человека труда и усиления социальных гарантий, закрепляемых в проекте новой Конституции. Аида Балаева отметила, что человек труда является ключевой ценностью государства и основой устойчивого развития страны.

«Для человека труда значение Конституции – это не абстрактное понятие, а система конкретных социальных гарантий. В проекте новой Конституции четко закрепляется право каждого на труд, на условия труда, соответствующие требованиям безопасности и гигиены, а также право на достойное вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации. Эти важные гарантии прямо отражены в пункте 2 статьи 27 проекта Конституции. Поскольку уважение к человеку труда должно оставаться не на уровне лозунгов, а становиться конкретной нормой, обеспеченной правовыми принципами.

Данная норма является важной правовой основой, направленной на защиту прав и безопасности граждан, работающих на производстве, на уровне государства. Кроме того, особое значение имеет введение в новой Конституции понятия трудолюбия как одного из основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан. Это означает признание честного труда в качестве ключевой движущей силы развития общества. Иными словами, одним из приоритетов государственного развития становится человек труда, его квалификация, профессионализм и социальная защищенность», – подчеркнула Аида Балаева.

Продолжая тему, Сергей Пономарев отметил, что работа над документом велась поэтапно, публично и с участием широкой экспертной среды, а обсуждение сопровождалось большим количеством инициатив и поправок от населения. Отдельное внимание он уделил новеллам, связанным с защитой прав человека в цифровой среде, персональных данных и тайны переписки, а также усилению ответственности за ущерб окружающей среде и закреплению ценностей, направленных на долгосрочную устойчивость и безопасность.

В ходе встречи представители трудового коллектива также высказали свое мнение, подчеркнув важность закрепления в Конституции реальных гарантий для граждан и справедливого отношения к человеку труда.

«Мы не политики и не юристы. Но мы – граждане Республики Казахстан. И то, каким будет наш Основной Закон, напрямую касается каждого из нас. Для нас важно, чтобы человек, его жизнь, его права и труд были главной ценностью – не на бумаге, а в жизни. Не менее важно, что закрепляется защита суверенитета и территориальной целостности: без стабильности и уверенности в завтрашнем дне не будет ни развития, ни спокойной жизни семей. Я хочу, чтобы новая Конституция стала настоящей гарантией для простых людей: чтобы честный труд уважали и достойно оплачивали, чтобы права рабочего человека были защищены, а закон действительно был равным для всех. Мы строим машины. А Конституция – это как чертеж для всей страны: если он правильный и понятный, то и здание будет прочным», – отметил Роман Ставкин.

От лица работников завода выступила и Дарина Сисенова. Она отметила, что для трудового коллектива особенно важно, чтобы положения о демократическом, правовом и социальном государстве были ощутимы в реальной жизни – через стабильную занятость, справедливую оплату, безопасные условия труда и уверенность в завтрашнем дне. Она также подчеркнула ценность норм о единстве и межэтническом согласии: «На производстве представители разных национальностей ежедневно работают плечом к плечу, и именно объединяющие ценности создают основу для развития и стабильности».

По итогам встречи представители Общенациональной коалиции ответили на вопросы трудового коллектива. Было подчеркнуто, что осознанное ознакомление с проектом Новой Конституции и участие в референдуме 15 марта – ключевой шаг к укреплению социальных гарантий, безопасности человека труда и доверия к правовым принципам в стране.

 

